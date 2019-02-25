Фильм "Танки" и Фантомас на лесозаготовках

Берия, Жуков и Канарис умерли бы от хохота при просмотре

Фильм "Танки" режиссера Кима Дружинина, демонстрацию, которого Первый канал приурочил к 23 февраля, заставляет с тревогой задуматься о "культурной контрреволюции", приключившейся в нашей стране, и поразительном "образовательном" уровне отечественных кинематографистов.

Попытка показать на экране судьбоносный перегон из Харькова в Москву для показа Сталину двух единиц нового танка, вошедшего в историю как Т-34, превратилась черт знает во что. Бесконечные фактические ляпсусы в фильме просто невозможно перечислить. Например, этакой начальственной "доброй феей", курирующей танк, сделался… Георгий Константинович Жуков. Звонит он конструктору Михаилу Ильичу Кошкину, "дает разрешение" и обещает "верховное руководство" предупредить.

Вот бы посмеялся Маршал Победы, посмотрев эти кадры. Ведь в марте 1940 года, когда танки из Харькова в Москву шли, его даже на территории СССР не было – продолжал командовать советскими войсками в Монголии. Лишь в мае 1940 года Георгий Константинович Жуков в Москву за новым назначением прибыл и впервые лично со Сталиным познакомился.

Народный комиссар внутренних дел Лаврентий Павлович Берия посмеялся бы еще больше, если бы мог посмотреть, как в фильме "Танки" весной 1940 года какие-то загадочные конные клоуны с погонами секретные танки захватывают. Клоуны – не статисты, сбежавшие со съемок фильма о Гражданской войне, они охотой и разбоем в каком-то таинственном поселении живут. Не в таежных глубинах Сибири, где действительно искали убежища недовольные Советской властью люди, а где-то между Харьковом и Москвой в 1940 году. Что цензурного можно сказать по этому поводу?

Чтобы конным клоунам не было скучно и одиноко, в дело немецкая разведка включается и тоже секретные танки захватить норовит. Чтобы зритель не скучал, конные трюки сменяются мотоциклетным шоу – привет от байкеров. Тут бы к хохоту Берия при просмотре фильма подключился адмирал Канарис, возглавлявший абвер – военную разведку Третьего рейха. Если бы немецкая разведка так вольготно себя чувствовала на территории СССР в 1940 году…

Глядишь, и представление о том, что СССР – "колосс на глиняных ногах" было бы скорректировано.

После всего этого кинодейства поневоле вспоминаются шуточки брежневской эпохи про фильм "Фантомас на лесозаготовках". Теперь Фантомас между Харьковом и Москвой разбушевался и конномотоциклетной киноохотой на танки развлекается.

Максим Купинов

Газета "Военно-промышленный курьер",