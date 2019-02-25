Войти
25.02.2019
Военно-промышленный курьер

Фильм "Танки" и Фантомас на лесозаготовках

700
0
+4

Берия, Жуков и Канарис умерли бы от хохота при просмотре

Фильм "Танки" режиссера Кима Дружинина, демонстрацию, которого Первый канал приурочил к 23 февраля, заставляет с тревогой задуматься о "культурной контрреволюции", приключившейся в нашей стране, и поразительном "образовательном" уровне отечественных кинематографистов.

Попытка показать на экране судьбоносный перегон из Харькова в Москву для показа Сталину двух единиц  нового танка, вошедшего в историю как Т-34, превратилась черт знает во что. Бесконечные фактические ляпсусы в фильме просто невозможно перечислить. Например, этакой начальственной "доброй феей", курирующей танк, сделался… Георгий Константинович Жуков. Звонит он конструктору Михаилу Ильичу Кошкину, "дает разрешение" и обещает "верховное руководство" предупредить.

Вот бы посмеялся Маршал Победы, посмотрев эти кадры. Ведь в марте 1940 года, когда танки из Харькова в Москву шли, его даже на территории СССР не было –  продолжал командовать советскими войсками в Монголии. Лишь в мае 1940 года  Георгий Константинович Жуков в Москву за новым назначением прибыл и впервые лично со Сталиным познакомился.

Народный комиссар внутренних дел Лаврентий Павлович Берия посмеялся бы еще больше, если бы мог посмотреть, как в фильме "Танки" весной 1940 года какие-то загадочные конные клоуны с погонами секретные танки захватывают. Клоуны – не статисты, сбежавшие со съемок фильма о Гражданской войне, они охотой и разбоем в каком-то таинственном поселении живут. Не в таежных  глубинах  Сибири, где действительно искали убежища недовольные Советской властью люди, а где-то между Харьковом и Москвой в 1940 году. Что цензурного можно сказать по этому поводу?

Чтобы конным клоунам не было скучно и одиноко, в дело немецкая разведка включается и тоже секретные танки захватить норовит. Чтобы зритель не скучал, конные трюки сменяются мотоциклетным шоу – привет от байкеров. Тут бы к хохоту Берия при просмотре фильма подключился адмирал Канарис, возглавлявший абвер – военную разведку Третьего рейха. Если бы немецкая разведка так вольготно себя чувствовала на территории СССР в 1940 году…

Глядишь, и представление о том, что СССР – "колосс на глиняных ногах" было бы скорректировано.

После всего этого кинодейства поневоле вспоминаются шуточки брежневской эпохи про фильм "Фантомас на лесозаготовках". Теперь Фантомас между Харьковом и Москвой разбушевался и конномотоциклетной киноохотой на танки развлекается.

Максим Купинов

Газета "Военно-промышленный курьер",

23.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Монголия
Россия
Похожие новости
20.09.2018
Vecernji list (Хорватия): Российская суперармия уже не похожа на неповоротливую Красную армию
04.09.2018
Эксперт прокомментировал публикацию Handelsblatt про учения "Восток-2018"
03.08.2018
"Кто владеет временем, тот побеждает". Секреты десантирования БМД-2 с экипажем внутри
16.06.2015
Т-14 против VT-4. Бой на просторах информационного пространства
21.02.2013
Устойчивые тенденции партнёрства
27.05.2009
Подведены итоги Салона "Комплексная безопасность-2009"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.02 13:03
  • 2
СМИ: Истребитель Су-57 покажут в Париже
  • 25.02 12:59
  • 2
В Индии заявили о работе над самолётом 5-го поколения с фюзеляжем из нанотрубок
  • 25.02 12:36
  • 42
Без промаха: новейший Т-90М поразил бронебойным снарядом танк Т-64
  • 25.02 12:27
  • 1
Российский истребитель Су-57: почти готов к войне? (National Interest, США)
  • 25.02 12:06
  • 25
Получит ли МС-21 отечественные композиты: борьба за будущее гражданской авиации РФ
  • 25.02 12:05
  • 2
"Это ничьи воды": США начинают битву за Арктику
  • 25.02 11:58
  • 1
Путин считает, что аналогов современных российских вооружений в мире не появится еще долго
  • 25.02 11:51
  • 2
"Колесница огненной смерти": БМО-Т самая недооцененная российская бронемашина
  • 25.02 11:43
  • 2
Ответ на угрозу: названы цели "Циркона" в США
  • 25.02 10:33
  • 1
ДЭПЛ "Кронштадт" проекта 677 "Лада" выйдет на испытания в этом году
  • 25.02 10:31
  • 1
В Керчи спущен на воду патрульный корабль "Павел Державин" проекта 22160
  • 25.02 10:19
  • 1
Стокгольм вызвал посла: перехват Су-27 рассердил шведов
  • 25.02 10:17
  • 1
Россия ведет переговоры о поставках ударных Ка-52 "Аллигатор" со многими странами
  • 25.02 10:14
  • 1
В ВДВ появится пятая дивизия
  • 25.02 10:09
  • 1
Путин присвоил звание генерала армии главкому Сухопутных войск Салюкову