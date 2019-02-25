Разведка в районе Читы: самолет ВВС США пролетел на Россией

Самолет ВВС США пролетел над Россией

Самолет военно-воздушных сил США Boeing OC-135B провел полет над территорией России в районе Читы в рамках Договора по открытому небу. Ранее радиоразведчик RC-135V ВВС США провел разведку около берегов Крыма. Самолет несколько раз облетел границы полуострова и вернулся на аэродром базирования Суда-Бей в Греции.

Наблюдательный самолет военно-воздушных сил США Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 и позывным #OSY12F провел полет над территорией России, сообщает портал PlaneRadar. Полет проходил в рамках Договора по открытому небу от 1992 года. Борт пролетел в зоне действия приемника, расположенного в Чите.

Пять дней назад самолет ВВС США провел разведку около берегов Крыма. Радиоразведчик RC-135V с бортовым номером 64-14846 и позывным MITE21 вылетел с авиабазы Суда-Бей в Греции. После он прибыл в акваторию Черного моря, после чего приступил к разведывательному полету около берегов Крыма. Самолет несколько раз облетел границы полуострова и вернулся на аэродром базирования.

В начале нынешнего месяца самолет американских Военно-воздушных сил (ВВС) Boeing RC-135V провел разведку у российских военных баз в Сирии. Самолет ВВС США Boeing RC-135U вылетел с авиабазы на Крите и провел разведку у побережья Ливана и Сирии. Почти одновременно с ним в воздух поднялся самолет Boeing RC-135V - он изучил воздушное пространство недалеко от базы России Хмеймим и базы российских ВМФ в порту Тартус. Самолеты-разведчики провели полеты на высоте около 10 тыс. м.

В конце прошедшего января у российских границ были замечены три американских самолета-разведчика. Такую информацию предоставил аккаунт авиационного сервиса PlaneRadar в твиттере.

По данным сервиса, с британской авиабазы "Милденхолл" вылетел реактивный военно-транспортный самолет Boeing RC-135V, который продолжительное время находился в воздушном пространстве рядом с Калининградской областью. Через некоторое время

с базы "Сигонелла", расположенной в Италии, вылетел американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk, курсировавший вдоль границы Ленинградской и Псковской областей.

В тот же день американский разведчик был замечен и над Балтикой: дрон, приближающийся к российской границе, заметили над нейтральными водами, передает НСН.

"Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как самолет-разведчик P-8A Poseidon ВВС США", - рассказали в Министерстве обороны РФ. Убедившись, что американский самолет отдалился на безопасное расстояние от границы РФ, российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

Ранее в Крыму объяснили причину повышенной активности со стороны самолетов-разведчиков ВВС США в районе крымского побережья и Балтийского региона. По мнению вице-спикера крымского парламента Владимира Бобкова, спецслужбы Запада опасаются роста роли России на международной арене.

"Крым и Балтийский регион в последнее время являются зоной особого внимания со стороны западных разведслужб. Все прекрасно понимают, что сегодня Российская Федерация оказывает существенное влияние на ход международных событий, поэтому и разведслужбы активизировались. Разведка работает, пытается все выяснить, так как понимают, что Российская Федерация сегодня в военном смысле - глубоко эшелонированное государство", - сказал Бобков.

Парламентарий также подчеркнул, что такая разведывательная активность наблюдается впервые после распада СССР. Раньше западные страны вели себя спокойнее исключительно потому, что были довольны сложившимся положением дел.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, что разведка стран НАТО у российских границ усиливается. По его мнению, иностранные специалисты стараются разузнать конфиденциальную информацию о работе российских систем противовоздушной и противоракетной обороны, передает ФАН.

"Это стандартная практика ведения воздушной разведки, она нарастает и вышла на уровень, о котором докладывает Министерство обороны. Еженедельно десятки иностранных самолетов-разведчиков, разведывательных беспилотников совершают полеты вдоль российской границы, чтобы осуществить воздушно-электронную разведку. Она на вскрытие группировки вооруженных сил, определение режима деятельности этих группировок, фиксацию работы системы комплексов ПВО и другого вооружения", - подчеркнул военный эксперт.

Однако на каждую попытку прорваться к российским границам Запад будет получать достойный ответ, добавил аналитик.

Рафаэль Фахрутдинов