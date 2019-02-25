Пугающее оружие: В США оценили испытание "торпеды апокалипсиса" РФ

Американские СМИ взволнованы появившимся в интернете видеороликом испытаний беспилотного глубоководного атомного комплекса "Посейдон".

Popular Mechanics называет этот подводный дрон "торпедой апокалипсиса" и признает, что Россия может похвастаться высокоскоростным беспилотником, который практически невозможно остановить и который способен доставить многомегатонную ядерную боеголовку к прибрежной цели противника.

""Посейдон" длиной 70 футов и шириной 6,5 футов размещается на подводной лодке-носителе. Дрон с ядерной установкой предназначен для погружения на глубину до 3280 футов и перемещения под водой на скорости до 80 миль в час. Эта комбинация глубокого погружения и высокой скорости делает "Посейдон" трудным для перехвата. Дрон предназначен для атаки на прибрежные объекты, такие как база подводных лодок, порт или прибрежный город. Мощность боеголовки составляет две мегатонны или 2000 килотонн. Для сравнения: мощность атомной бомбы в Хиросиме была примерно 16 килотонн", - пишет Popular Mechanics.

Автор публикации предполагает, что тестирование "Посейдона" проходило в море на испытательной подводной лодке Саров. В материале говорится о том, что глубоководный беспилотник вряд ли будет использоваться в качестве оружия первого удара. Его запустят в случае ядерной атаки на Россию. Как отмечает издание, "Посейдон" создавался в качестве пугающего оружия второго удара, которое сделает ядерную атаку на Россию слишком опасной.

Также сообщается, что предположительно "Посейдон" примут на вооружение в 2027 году. 16 таких беспилотников поступит в Северный и 16 - в Тихоокеанский флот России.

Напомним, ранее Минобороны РФ впервые показало испытания "Посейдона". На видео демонстрируются подготовка и запуск подводного беспилотника.

Руслан Мельников