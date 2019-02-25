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25.02.2019
Военное обозрение

Американская армия снимает с вооружения бронетранспортёр М113

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В американской армии стартовал процесс снятия с вооружения бронетранспортёра M113 и постепенной замены его боевыми машинами, разработанными в рамках программы AMPV. Как передает "Warspot" со ссылкой на портал breakingdefense.com, Минобороны США заключило контракт с BAE Systems на производство первой партии боевых машин AMPV.

Боевая машина AMPV на испытаниях

Источник изображения: baesystems.com

Программа Armored Multi-Purpose Vehicle (AMPV) предусматривает замену более 2900 бронетранспортёров М113 и машин на их базе в армии США. В рамках тендера, проведённого в декабре 2014 года, была выбрана новая гусеничная машина, созданная BAE Systems на базе БМП M2 Bradley. На основе новой бронемашины будут созданы 993 командно-штабных машины, 790 медико-эвакуационных машин, 386 самоходных миномётов, 216 медико-санитарных машин и столько же машин общего назначения.

Бронетранспортёр М113

Источник изображения: baesystems.com

В рамках первого контракта BAE Systems произведёт сборку 297 боевых машин.На полную мощь развертывание производства новых бронемашин планируется развернуть в конце 2021 года. Все 2900 машин планируется произвести в течении 10 лет. В 2018 году сообщалось, что BAE Systems передала американской армии опытную партию боевых машин AMPV в количестве 29 единиц.

Бронетранспортер M113 стоит на вооружении армии США уже более 50 лет. Из-за недостаточной защищенности от мин и фугасов в американской армии БТР получил прозвище "алюминиевый гроб". За все время эксплуатации выпущено свыше 80 тысяч экземпляров. Находился на вооружении и до сих пор используется в армиях более 50 государств.

23.02.2019
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принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Bradley
M113 БТР
Компании
BAE Systems
Проекты
AMPV
Медицина
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