Американская армия снимает с вооружения бронетранспортёр М113

В американской армии стартовал процесс снятия с вооружения бронетранспортёра M113 и постепенной замены его боевыми машинами, разработанными в рамках программы AMPV. Как передает "Warspot" со ссылкой на портал breakingdefense.com, Минобороны США заключило контракт с BAE Systems на производство первой партии боевых машин AMPV.

Боевая машина AMPV на испытаниях Источник изображения: baesystems.com

Программа Armored Multi-Purpose Vehicle (AMPV) предусматривает замену более 2900 бронетранспортёров М113 и машин на их базе в армии США. В рамках тендера, проведённого в декабре 2014 года, была выбрана новая гусеничная машина, созданная BAE Systems на базе БМП M2 Bradley. На основе новой бронемашины будут созданы 993 командно-штабных машины, 790 медико-эвакуационных машин, 386 самоходных миномётов, 216 медико-санитарных машин и столько же машин общего назначения.

Бронетранспортёр М113 Источник изображения: baesystems.com

В рамках первого контракта BAE Systems произведёт сборку 297 боевых машин.На полную мощь развертывание производства новых бронемашин планируется развернуть в конце 2021 года. Все 2900 машин планируется произвести в течении 10 лет. В 2018 году сообщалось, что BAE Systems передала американской армии опытную партию боевых машин AMPV в количестве 29 единиц.

Бронетранспортер M113 стоит на вооружении армии США уже более 50 лет. Из-за недостаточной защищенности от мин и фугасов в американской армии БТР получил прозвище "алюминиевый гроб". За все время эксплуатации выпущено свыше 80 тысяч экземпляров. Находился на вооружении и до сих пор используется в армиях более 50 государств.