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25.02.2019
Российская газета

Российские РСЗО переходят в ранг высокоточного оружия

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Источник изображения: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net

Российские системы залпового огня повышают свою точность. При этом снижается расход боеприпасов.

РСЗО смогут работать не "по площадям", а наносить удары точечно. Об этом сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на Александра Кочкина, замгендиректора концерна "Техмаша", входящего в госкорпорацию "Ростех" и выпускающего реактивные системы залпового огня и боеприпасы.

По его словам, уже принимаются меры для того, чтобы перевести РСЗО в ранг высокоточного оружия. Это стало возможно, благодаря использованию управляемых или корректируемых боеприпасов.

"С ними можно решать боевую задачу уже несколькими снарядами, вместо того, чтобы делать полный залп", - отметил Александр Кочкин.


Руслан Мельников

23.02.2019
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принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Компании
Ростех
Техмаш НПК
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