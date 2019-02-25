Российские РСЗО переходят в ранг высокоточного оружия
Общеотраслевая информация, Ракетные комплексы и артиллерия, Боеприпасы и спецхимия, Новые разработки:
Источник изображения: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net
Российские системы залпового огня повышают свою точность. При этом снижается расход боеприпасов.
РСЗО смогут работать не "по площадям", а наносить удары точечно. Об этом сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на Александра Кочкина, замгендиректора концерна "Техмаша", входящего в госкорпорацию "Ростех" и выпускающего реактивные системы залпового огня и боеприпасы.
По его словам, уже принимаются меры для того, чтобы перевести РСЗО в ранг высокоточного оружия. Это стало возможно, благодаря использованию управляемых или корректируемых боеприпасов.
"С ними можно решать боевую задачу уже несколькими снарядами, вместо того, чтобы делать полный залп", - отметил Александр Кочкин.
Руслан Мельников
23.02.2019
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Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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