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25.02.2019
Интерфакс-АВН

Российский посол в Ереване подчеркивает значение военного сотрудничества РФ и Армении для безопасности двух стран

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Колонна бронетранспортеров Минобороны Армении. Архивное фото
Колонна бронетранспортеров Минобороны Армении. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Ереван. 23 февраля. ИНТЕРФАКС - Военное сотрудничество между Россией и Арменией является гарантией безопасности двух стран, заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.

"Сегодня наше союзничество - это гарантия безопасности наших стран, гарантия безопасности в регионе. Как вы знаете, здесь действует 102-я российская военная база, наши пограничники участвуют в охране армянской границы, и это важный вклад России в безопасность Армении", - сказал С.Копыркин журналистам в Парке Победы после возложения венка к могиле Неизвестного солдата в связи с Днем защитника Отечества.

По его словам, между Арменией и Россией "очень тесные союзнические отношения".

"История российских Вооруженных сил неразрывно связана и с историей армянского народа. Армяне сыграли большую роль в становлении российских ВС, в славных победах советского оружия. Наше сотрудничество - это отражение того боевого братства, братских отношений, которыми характеризовалась многовековая история наших взаимоотношений", - сказал С.Копыркин.

Он также сообщил, что совместные программы военного сотрудничества между Арменией и Россией реализуются постоянно.

"Наши военнослужащие несут службу в тесном взаимодействии с армянскими военнослужащими. Это и служба на границе, и совместные учения, представители военных ведомств находятся в очень тесных повседневных контактах", - отметил российский дипломат.

23.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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