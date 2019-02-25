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25.02.2019
Военное обозрение

США предложили Индии производство "одних из лучших истребителей" за $20 млрд

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Американская корпорация "Боинг" вынашивает планы по размещению на территории Индии производства самолётов F/A-18 Super Hornet. При этом сама стоимость реализации такого проекта может составить около 20 миллиардов долларов. В США надеются, что основную часть расходов возьмёт на себя именно Индия.

Источник изображения: topwar.ru

В то же время представители корпорации отмечают, что решение вопроса о возможности передачи Индии технологий производства истребителей "является очень сложным" и будет рассматриваться "на уровне администрации США".

Индийская пресса приводит заявление вице-президента по экспорту корпорации "Боинг" Томаса Брекенриджа:

Мы хотели бы разместить в Индии завод, который сможет производить для нужд ВВС Индии один из самых совершенных истребителей в мире".

Такое заявление Брекенридж сделал в ходе проходящей в индийском Бангалоре аэрокосмической выставки Aero India 2019.

При этом в индийских СМИ напоминают, что Boeing Co является одним из семи претендентов на работу в Индии по программе поставок 114 истребителей для нужд индийских военно-воздушных сил. Российские корпорации МиГ и "Сухой" в том числе.

Г-н Брекенридж, комментируя ситуацию, фактически намекает Нью-Дели на то, что выбирать власти Индии "должны" именно вариант "Боинга", так как "корпорация присутствует на рынке Индии многие десятилетия и никогда не подводила".

В то же время ситуацию комментирует и шведский производитель SAAB, отмечая, что готов к заключению сделки с Индией при возможной передаче технологических документов.

Как видно, борьба за индийский рынок только набирает обороты.

23.02.2019
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Страны
Индия
Россия
США
Швеция
Продукция
F-18
Super Hornet
Компании
Boeing
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