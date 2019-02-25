США предложили Индии производство "одних из лучших истребителей" за $20 млрд
Американская корпорация "Боинг" вынашивает планы по размещению на территории Индии производства самолётов F/A-18 Super Hornet. При этом сама стоимость реализации такого проекта может составить около 20 миллиардов долларов. В США надеются, что основную часть расходов возьмёт на себя именно Индия.
Источник изображения: topwar.ru
В то же время представители корпорации отмечают, что решение вопроса о возможности передачи Индии технологий производства истребителей "является очень сложным" и будет рассматриваться "на уровне администрации США".
Индийская пресса приводит заявление вице-президента по экспорту корпорации "Боинг" Томаса Брекенриджа:
Мы хотели бы разместить в Индии завод, который сможет производить для нужд ВВС Индии один из самых совершенных истребителей в мире".
Такое заявление Брекенридж сделал в ходе проходящей в индийском Бангалоре аэрокосмической выставки Aero India 2019.
При этом в индийских СМИ напоминают, что Boeing Co является одним из семи претендентов на работу в Индии по программе поставок 114 истребителей для нужд индийских военно-воздушных сил. Российские корпорации МиГ и "Сухой" в том числе.
Г-н Брекенридж, комментируя ситуацию, фактически намекает Нью-Дели на то, что выбирать власти Индии "должны" именно вариант "Боинга", так как "корпорация присутствует на рынке Индии многие десятилетия и никогда не подводила".
В то же время ситуацию комментирует и шведский производитель SAAB, отмечая, что готов к заключению сделки с Индией при возможной передаче технологических документов.
Как видно, борьба за индийский рынок только набирает обороты.
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