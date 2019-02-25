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25.02.2019
Военное обозрение

Новые достижения в генетике приближают создание генетического оружия

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Американские генетики добавили еще четыре буквы в генетический алфавит, расширив "азбуку" для построения молекулярных цепочек до восьми букв. В процессе лабораторных исследований была выявлена схожесть "восьмибуквенной" молекулы ДНК с классической двойной спиралью. На основе полученной молекулы ДНК генетики определили соответствующую ей копию цепочки РНК.

Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

Это дало возможность полагать, что природные ферменты могут легко встраивать новые молекулы ДНК в соответствующие места в генетической цепочке. Тем самым, расширенный генетический алфавит поможет создать необходимые молекулы ДНК, которые, попадая в организмы, способны изменять генетические цепочки.

Новый алфавит способствует развитию технологии так называемых "генных драйвов". Генные драйвы — это малые части кода ДНК, которые способны с почти 100-процентным совпадением передать ген от родителя к ребенку. Другими словами, если обычно ребенок получает половину генов от отца и половину от матери, то генные драйвы меняют это правило, и ребенку достаются все гены одного из родителей.

Такой метод может изменить свойство всей популяции. На сегодняшний день этот метод опробован на комарах. Ученые "добились" от государства Буркина–Фасо разрешения на выпуск в дикую природу генетически модифицированных комаров. Эти насекомые генетически изменены так, чтобы сделать их стерильными и конкурирующим с дикими экземплярами, чтобы несколько понизить численность последних. Это сделано в рамках программы по борьбе с малярией, от которой ежегодно умирают 1,5-3 млн. человек.

Но с другой стороны, генные драйвы способны уничтожать целые виды. Это может привести к созданию нового вида оружия – генетического, опасного тем, что невозможно отследить, кто именно его создал и применил; оружия, которое можно настраивать, направляя против определенной части населения, например, против мужчин или против целой расы. Эффект от его использования может проявляться спустя поколения.

В очередной раз, человечество, сделав новое открытие в генетике, изобретает новый способ самоуничтожения. Или ни к чему подобному новые достижения в генетике не ведут, и всё находится у учёных под полным контролем?

23.02.2019
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Страны
США
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БиоО
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