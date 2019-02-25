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25.02.2019
Известия.ru

В Германии усомнились в возможной безопасности Европы без России

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Источник изображения: Фото: TASS/imago/Jrgen Heinrich

Безопасное будущее Европы возможно только с Россией, поэтому Евросоюзу стоит налаживать отношения с Москвой и отказаться от размещения ПРО США на своей территории. Об этом заявил депутат парламента Германии Юрген Триттин в своей статье для Frankfurter Rundschau.

Политик уверен, что мир стоит на пороге ядерной гонки вооружений, и обвинять в этом Россию неверно.

"Указывать только на Россию, как это делает министр иностранных дел Германии Хайко Маас, не поможет. Увеличение же военных расходов в два раза, как обещала в Мюнхене (канцлер ФРГ Ангела — ред.) Меркель при поддержке министра финансов Олафа Шольца, скорее подстегнет гонку вооружений", — цитирует Триттина "РИА Новости".

Депутат бундестага напомнил, что именно Вашингтон разрывает мировые соглашения, выходя то из Парижского соглашения, то из иранской ядерной сделки, то отказываясь от Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией.

Триттин назвал подобные деструктивные действия угрозой всему миру, и обвинил президента США Дональда Трампа, его помощника по нацбезопасности Джона Болтона и американского вице-президента Майка Пенса в неоконсервативной агрессии.

"Безопасность в Европе возможна только с Россией. НАТО должен не только предложить убрать свое тактическое ядерное оружие из Европы, но и отказаться от американской системы ПРО, если Россия также будет готова сделать шаги к разоружению", — отметил дипломат.

По его мнению, такая сделка была бы выгодна всем, так как Европа смогла бы снизить ядерную угрозу для себя, а Россия избавилась бы от угрозы для своей экономики.

В декабре прошлого года Трамп объявил о выходе США из ДРСМД и начале разработки новых вооружений. Кроме того, Вашингтон разместили в Румынии и Польше системы Aegis Ashore, способные производить пуски крылатых ракет "Томагавк".

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собрания 20 февраля назвал действия прямой угрозой для РФ и всего мира, и обещал, что в случае размещения в Европе американских ПРО Россия развернет вооружения и направит их на страны НАТО.

 

23.02.2019
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