"Юнармеец Чукотки" войдет в состав Тихоокеанского флота

Головной построенный АО «Судостроительный завод «Вымпел» противодиверсионный катер проекта 21980 (шифр "Грачонок") с заводским номером 01221 (П-340, ныне "Юнармеец Заполярья"), оснащенный дизельными двигателями китайского производства HND TBD620V12,поставленными ООО «Морские пропульсивные системы», на швартовных испытаниях. Рыбинск, август 2016 года.

В состав Тихоокеанского флота (ТОФ) войдет противодиверсионный катер "Юнармеец Чукотки". Торжественная церемония присвоения наименования состоялась 23 февраля в Петропавловске-Камчатском. Туда на самолете морской авиации ТОФ прилетела команда юнармейцев из поселка Провидения Чукотского автономного округа. По приглашению командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца более 20 представителей юнармейского движения Чукотки посетят воинские части и соединения Тихоокеанского флота, дислоцированные на Камчатке.

- Решение о присвоении противодиверсионному катеру "П-431" 114-й бригады охраны водного района войск и сил на северо-востоке Тихоокеанского флота наименования "Противодиверсионный катер П-431 "Юнармеец Чукотки" принято командованием Тихоокеанского флота, - сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2-го ранга Николай Воскресенский.

Напомним, в состав ВМФ уже входят патрульные и противодиверсионные катера: на Северном флоте - "Юнармеец Заполярья" и "Юнармеец Беломорья", на Тихоокеанском - "Юнармеец Приморья" и "Юнармеец Камчатки", на Балтийском - "Юнармеец Балтики", на Черноморском - "Юнармеец Крыма", в Каспийской флотилии - "Юнармеец Каспия".

Татьяна Дмитракова