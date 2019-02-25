Прообраз противоспутниковой войны - космический мусор будут "ловить" гарпунами

Космический мусор представляет серьезную проблему для аппаратов, находящихся на орбите. За годы человеческой деятельности скопились тысячи обломков, которые могут нести угрозу. Ученые со всего мира ищут способы безопасного и дешевого решения данной проблемы. Одним из вариантов станет ловля мусора способом, которым когда-то били китов – при помощи гарпуна.

Источник изображения: Surrey Satellite Technology Ltd

Гарпун - всего лишь один из четырех экспериментов в миссии RemoveDEBRIS. Частично финансируемая Европейской комиссией и возглавляемая Суррейским Космическим центром, платформа была запущена с МКС в 2018 году. После того, как экспериментальный комплекс был готов к выполнению своей миссии, он приступил к испытанию способов очистки от мусора.

Первый из этих методов включал запуск меньшего спутника, способного поймать космомусор при помощи сети. После захвата спутник выходит в атмосферу и сгорает там вместе с добычей. Протестированная в сентябре 2018 года сеть, похоже, оказалась успешным инструментом.

Через месяц, в октябре 2018 года, RemoveDEBRIS запустил еще один мини-спутник. На этот раз прибор должен был выйти на орбиту и выслеживать объекты, подходящие под параметры космомусора, проводить их съемку. Получить изображение мусора крайне важно для составления обучающих алгоритмов для систем Искусственного Интеллекта, которым предстоит заняться проблемой в будущем

Источник изображения: Surrey Satellite Technology Ltd

Для демонстрации гарпуна, которая состоялась 8 февраля 2019 года, спутник RemoveDEBRIS развернул свою собственную цель на стреле примерно в паре метров от космического корабля, а затем поразил гарпуном цель со скоростью более 70 км/ч. В марте система проведет свой 4-й и последний эксперимент, развернув парус и уведя себя с орбиты обратно на Землю.

Если парус окажется эффективным, будущие спутники могут быть спроектированы таким образом, чтобы они могли самостоятельно уходить с орбиты.

Однако остальные технологии размывают грань между чисткой орбиты и противодействием в космосе. ИИ, лидар и камеры, которые могут отслеживать космический мусор, также были бы полезны для наблюдения за другими спутниками на орбите. Сети и гарпуны, которые могут захватывать космический мусор и отправлять его на посадку, ценны как очистительные инструменты. Но они также могут быть адаптированы или использованы для отключения активных спутников. Настоящий прообраз противоспутниковой войны. Общее воздействие этих технологий может преобразоваться в технологии двойного назначения в любой момент.