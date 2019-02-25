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25.02.2019
Военное обозрение

Прообраз противоспутниковой войны - космический мусор будут "ловить" гарпунами

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Космический мусор представляет серьезную проблему для аппаратов, находящихся на орбите. За годы человеческой деятельности скопились тысячи обломков, которые могут нести угрозу. Ученые со всего мира ищут способы безопасного и дешевого решения данной проблемы. Одним из вариантов станет ловля мусора способом, которым когда-то били китов – при помощи гарпуна.

Источник изображения: Surrey Satellite Technology Ltd

Гарпун - всего лишь один из четырех экспериментов в миссии RemoveDEBRIS. Частично финансируемая Европейской комиссией и возглавляемая Суррейским Космическим центром, платформа была запущена с МКС в 2018 году. После того, как экспериментальный комплекс был готов к выполнению своей миссии, он приступил к испытанию способов очистки от мусора.

Первый из этих методов включал запуск меньшего спутника, способного поймать космомусор при помощи сети. После захвата спутник выходит в атмосферу и сгорает там вместе с добычей. Протестированная в сентябре 2018 года сеть, похоже, оказалась успешным инструментом.

Через месяц, в октябре 2018 года, RemoveDEBRIS запустил еще один мини-спутник. На этот раз прибор должен был выйти на орбиту и выслеживать объекты, подходящие под параметры космомусора, проводить их съемку. Получить изображение мусора крайне важно для составления обучающих алгоритмов для систем Искусственного Интеллекта, которым предстоит заняться проблемой в будущем

Источник изображения: Surrey Satellite Technology Ltd

Для демонстрации гарпуна, которая состоялась 8 февраля 2019 года, спутник RemoveDEBRIS развернул свою собственную цель на стреле примерно в паре метров от космического корабля, а затем поразил гарпуном цель со скоростью более 70 км/ч. В марте система проведет свой 4-й и последний эксперимент, развернув парус и уведя себя с орбиты обратно на Землю.

Если парус окажется эффективным, будущие спутники могут быть спроектированы таким образом, чтобы они могли самостоятельно уходить с орбиты.

Однако остальные технологии размывают грань между чисткой орбиты и противодействием в космосе. ИИ, лидар и камеры, которые могут отслеживать космический мусор, также были бы полезны для наблюдения за другими спутниками на орбите. Сети и гарпуны, которые могут захватывать космический мусор и отправлять его на посадку, ценны как очистительные инструменты. Но они также могут быть адаптированы или использованы для отключения активных спутников. Настоящий прообраз противоспутниковой войны. Общее воздействие этих технологий может преобразоваться в технологии двойного назначения в любой момент.

23.02.2019
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