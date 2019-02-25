Washington Examiner (США): три преувеличения в новых ядерных угрозах Путина

Автор уверяет публику, что ядерные угрозы Путина не соответствуют действительности. Американские ядерные силы превосходят российские, а вместе с Францией и Британией они способны сохранить средства для достижения победы. Публике остается только понять: с какой же тогда целью расширяется НАТО, если она уже значительно сильнее России? И зачем из России делают на Западе пугало?

Если речь идет о ядерном оружии, то Соединенные Штаты по-прежнему превосходят Россию. Российские утверждения об обратном основываются на оторванных от реальности представлениях и ошибочном анализе. Тем не менее российский президент Владимир Путин делает новые громкие заявления о своих ядерных силах.

На встрече с российскими журналистами в среду вечером Путин затронул вопрос относительно эскалации напряженности в отношениях НАТО - Россия и театрально заявил об отсутствии каких-либо оснований для создания каких-либо "новых кризисов типа Карибского (1960-х годов)… Если кто-то хочет - ну, пожалуйста. Я назвал сегодня, что будет. Пусть считают". И Путин ясно дал понять, что он имеет в виду, когда говорит о том, "что будет". Он утверждал, что Россия сегодня имеет три преимущества перед НАТО в области ядерных вооружений. Россия, по его мнению, имеет более эффективные возможности для нанесения первого удара, она обладает более мощным арсеналом тактического ядерного оружия и имеет сравнительно больше возможностей для ликвидации руководства НАТО.

Ни одно из этих утверждений не соответствует действительности.

Что касается российских средств превентивного удара против НАТО, то, по словам Путина, он может оснастить размещаемые на подводных лодках ракеты гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками "Авангард". Наличие этих подводных лодок означает, что их (подводные лодки с гиперзвуковыми ракетами) можно разместить, как сказал Путин, "в нейтральных водах, просто в океане. Никто не запрещает двигаться военным кораблям и подводным лодкам. Плюс они еще не на территории, они же двигаются, их еще обнаружить надо". Здесь Путин также имел в виду новый российский ядерный подводный беспилотник "Посейдон".

Все эти системы выглядят впечатляюще на бумаге. В случае с "Авангардом" впечатляет и используемая технология. Однако уверенность Путина покоится на двух неверных предпосылках. Во-первых, российские подводные лодки с баллистическими ракетами на борту на самом деле не способны скрыться от американских ударных противолодочных субмарин. Ничего не изменится в этом отношении и после ввода в строй новейших российских подводных лодок класса "Борей", обнаружить которые значительно проще, чем утверждает Россия. Таким образом, идея о том, что Россия способна спрятать подобные платформы и начать внезапные атаки, очень сомнительна.

Второе утверждение Путина состоит в том, что Соединенные Штаты будут мириться с использованием Россией тактических ядерных платформ типа "Посейдон" и не прибегать в ответ к эскалации. Хотя НАТО как альянс и должна делать больше для сдерживания самонадеянных намерений Путина, Америка ясно дала понять, что любая ядерная атака на любом уровне вызовет, по крайней мере, соразмерный (и скорее всего более мощный) ответный удар. Следует, однако, сказать, что новые российские корабли, оснащенные противокорабельными ракетами с обычными боевыми частями, представляют значительную угрозу для американских авианосцев. Военно-морские силы США должны это учитывать.

Кроме того, Россия утверждает, что сегодня она обладает большими возможностями для нанесения обезглавливающего удара (речь идет о ликвидации руководителей НАТО до того, как они смогут отдать приказ о нанесении ответных ударов). Говоря в этом контексте о применении гиперзвукового ядерного оружия, Путин сказал: "сколько времени займет полет до центров принятия решения, которые создают для нас определенные угрозы? Это будет не в их пользу, во всяком случае, сегодня".

Подобные слова - гипербола.

Прежде всего, Путин понимает, что две главные ядерные державы в НАТО - Соединенные Штаты и Британия - обладают способными выживать ядерными командованиями и системами управления. Есть причины, в соответствии с которыми президент и вице-президент редко находятся вместе во время кризиса. Кроме того, американские ядерные силы превосходят российские, а вместе с Францией и Британией они способны сохранить средства для достижения победы. Эта предрасположенность к победе также вытекает из того, что НАТО сделает в случае подготовки к ядерному конфликту. Потому что этот альянс не будет сидеть сложа руки. Вместо этого НАТО также приведет свои силы для обнаружения российских ядерных объектов и нацелит на них своих ракеты. Если реализуется самый плохой вариант и начнется война, то российские подводные лодки, авиабазы и наземные пусковые платформы будут уничтожены.

В любом случае следует сказать, что угрозы Путина всегда следует рассматривать с учетом имеющихся у него в распоряжении средств. Поскольку первые всегда превосходят последние. Лучший способ сохранения мира состоит в том, чтобы у Путина не было никаких сомнений по поводу готовности НАТО воевать и победить при любом варианте эскалации.

Том Роган (Tom Rogan)

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