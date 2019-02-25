Источник назвал причину нештатной ситуации при запуске EgyptSat-A

Источник в ракетно-космической отрасли назвал причину нештатной ситуации при запуске спутника EgyptSat-A, состоявшегося 21 февраля. Об этом 23 февраля сообщает "РИА Новости".

По словам собеседника агентства, инцидент был спровоцирован человеческим фактором. Уточняется, что из-за неверно настроенных датчиков в ракете раньше времени закончилось топливо.

Пуск российской ракеты-носителя "Союз-2.1б" и разгонного блока "Фрегат" вместе со спутником состоялся 21 февраля с космодрома Байконур. Блок со спутником EgyptSat-A был выведен на суборбитальную траекторию с перигеем (ближайшая к Земле точка орбиты) на 57 км ниже номинального.

EgyptSat-A, благодаря интеллектуальной системе и запасам топлива "Фрегата", был выведен на рабочую орбиту, российские специалисты в египетском центре управления полетами уже приступили к управлению аппаратом.

Глава французской компании Arianespace Стефан Исраэль подтвердил, что произошла нештатная ситуация, а также рассказал о переносе запуска шести спутников OneWeb с космодрома Куру на неопределенный срок.