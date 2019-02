Космоплан Ричарда Брэнсона впервые испытали с пассажиром на борту

Самолет-носитель WhiteKnightTwo впервые отправился к границам атмосферы с пассажиром на борту, сообщила компания Virgin Galactic в Twitter в пятницу, 22 февраля.

Первым пассажиром стала главный астронавт-инструктор Virgin Galactic Бет Мозес, которой предстоит готовить будущих космических туристов.

Our Chief Astronaut Trainer, Beth Moses, experienced zero-g float time as SpaceShipTwo reached apogee today. Three new @virgingalactic Commercial Astronauts. pic.twitter.com/OrVSm1PAvE

— Virgin Galactic (@virgingalactic) February 22, 2019

Компания Virgin Galactic принадлежит британскому 68-летнему предпринимателю и миллиардеру Ричарду Брэнсону.

В конце ноября 2017 года он сообщил о продаже 900 билетов первым космическим туристам. Стоимость полета в космос составляет около 15 млн рублей. В мае 2018-го Брэнсон отмечал, что планирует стать первым космическим туристом.