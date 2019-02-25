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25.02.2019
ТАСС

Корабль компании Virgin Galactic поднялся на высоту 89,9 км

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Корабль SpaceShipTwo компании Virgin Galactic
Корабль SpaceShipTwo компании Virgin Galactic.
Источник изображения: © EPA/Mark Greenberg / Virgin Galactic

На борту корабля SpaceShipTwo были три члена экипажа

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Компания Virgin Galactic провела в пятницу испытательный суборбитальный запуск корабля с тремя членами экипажа на борту.

"SpaceShipTwo в естественных для него условиях", - такой подписью компания сопроводила размещенную в Twitter фотографию корабля на фоне Земли. По сообщению интернет-портала Space.com, самолет-носитель WhiteKnightTwo вылетел с аэродрома в пустыне Мохаве (штат Калифорния), а, когда он достиг необходимой высоты, был включен ракетный двигатель суборбитального корабля Unity. Он поднялся на высоту 55,87 миль (89,9 км). На борту находились пилоты Дейв Маккей и Майкл Мазуччи, а также руководитель группы подготовки персонала компании Бет Мосес.


На борту суборбитального корабля находились также четыре комплекта аппаратуры NASA для проведения экспериментов по замеру электромагнитных параметров, по оценке влияния микрогравитации на жидкости и газы, на частицы пыли и на вибрацию.

Нынешний полет SpaceShipTwo стал уже вторым, когда была превышена высота в 50 миль (80 км). Первый такой полет состоялся в декабре прошлого года, тогда корабль впервые достиг высоты 82,7 км. Представители компании ранее уточняли, что, как и ВВС США, подразумевают, что космос начинается на высоте около 80 км. Между тем, согласно определению Международной авиационной федерации, космическим полетом считается тот, который проходит на высоте свыше 100 км.

SpaceShipTwo разработан исключительно для туристических целей. Стоимость примерно двухчасового полета, во время которого пассажиры, как предполагается, смогут испытать невесомость и увидеть Землю из космоса, составляет около 250 тыс. долларов. Корабль, как ожидается, сможет брать на борт двух пилотов и шесть космических туристов.

23.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
США
Продукция
SpaceShipTwo
Компании
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Virgin Galactic
Проекты
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