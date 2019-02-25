Швеция возмущена: Су-27 перехватил самолет-разведчик

Швеция возмутилась перехватом своего самолета российским Су-27

Стокгольм возмутился приближением на расстоянии около 20 метров российского истребителя Су-27 к шведскому самолету радиотехнической разведки в небе над Балтийском морем. Ранее японские истребители поднимались для сопровождения двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС Воздушно-космических сил РФ, выполнявших плановый полет над Японским и Охотским морями и западной частью Тихого океана.

Российский истребитель Су-27 продемонстрировал "неприемлемое поведение" в небе над Балтийском морем в ходе инцидента, когда приблизился на расстояние около 20 метров к шведскому самолету радиотехнической разведки над Балтикой - заявил министр обороны Швеции Петер в эфире шведского Sveriges Radio.

"Министерство обороны [Швеции] оценивает эти действия как выходящие за рамки нормы", - подчеркнул министр.

Также глава шведского военного ведомства отметил, что в момент перехвата шведский самолет находился в международном воздушном пространстве.

Неделей ранее Японские истребители поднимались для сопровождения двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС Воздушно-космических сил РФ, выполнявших плановый полет над Японским и Охотским морями и западной частью Тихого океана, сообщили в Минобороны РФ.

Также российское военное ведомство сообщило, что за прошедшую неделю 19 летательных аппаратов зарубежных государств пролетали у границ России с разведывательными целями. Истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны РФ четырежды вылетали на перехват, чтобы не допустить нарушения государственной границы.

По данным Министерства обороны РФ, с начала нынешнего месяца 19 летательных аппаратов зарубежных государств пролетали мимо границ России с разведывательными целями.

В конце прошлого месяца у российских границ были замечены три американских самолета-разведчика. Такую информацию предоставил аккаунт авиационного сервиса PlaneRadar в твиттере.

По данным сервиса, с британской авиабазы "Милденхолл" вылетел Boeing RC-135V, который продолжительное время находился в воздушном пространстве рядом с Калининградской областью. Через некоторое время с базы "Сигонелла", расположенной в Италии, вылетел RQ-4B Global Hawk, курсировавший вдоль границы Ленинградской и Псковской областей.

В тот же день американский разведчик был замечен и над Балтикой: самолет, приближающийся к российской границе, заметили над нейтральными водами, передает НСН.

"Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как самолет-разведчик P-8A Poseidon ВВС США", - рассказали в Министерстве обороны РФ.

Убедившись, что американский самолет отдалился на безопасное расстояние от границы РФ, российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

Несколькими днями ранее по два истребителя F-22 и CF-18, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS ВВС США и Канады поднимались в воздух из-за планового полета двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160 в небе над Северным Ледовитым океаном рядом с Канадой, сообщали в пресс-службе Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

"E-3 AWACS, два истребителя F-22 и два истребителя CF-18 опознали два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 Blackjack (по классификации НАТО), которые вошли в опознавательную зону ПВО [противовоздушной обороны] Канады 26 января 2019 года", - отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что американские самолеты вылетели с базы ВВС на Аляске, некоторое время оставались в международном воздушном пространстве и не проникали на суверенную территорию.

В тот день два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Баренцева, Лаптевых и Карского морей. В процессе полета экипажи отработали дозаправку топливом, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, продолжительность полета превысила 15 часов.

Главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, что разведка стран НАТО у российских границ усиливается. По его мнению, иностранные специалисты стараются разузнать конфиденциальную информацию о работе российских систем противовоздушной и противоракетной обороны, передает ФАН.

"Это стандартная практика ведения воздушной разведки, она нарастает и вышла на уровень, о котором докладывает Министерство обороны.

Еженедельно десятки иностранных самолетов-разведчиков, разведывательных беспилотников совершают полеты вдоль российской границы, чтобы осуществить воздушно-электронную разведку.

Она на вскрытие группировки вооруженных сил, определение режима деятельности этих группировок, фиксацию работы системы комплексов ПВО и другого вооружения", - подчеркнул военный эксперт.

Однако на каждую попытку прорваться к российским границам Запад будет получать достойный ответ, добавил аналитик.

Рафаэль Фахрутдинов