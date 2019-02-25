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25.02.2019
ТАСС

Минобороны: Су-27 проконтролировал полет разведчика "Гольфстрим" ВВС Швеции у границ РФ

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Самолет-истребитель Су-27
Самолет-истребитель Су-27.
Источник изображения: © РИА Новости,

В ведомстве отметили, что экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту для визуальной идентификации

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российский истребитель Су-27 из дежурных сил по ПВО проконтролировал полет над Балтикой самолета-разведчика "Гольфстрим" ВВС Швеции, приближавшегося к границам России. Су-27 находился на безопасном расстоянии, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 19 февраля средствами контроля воздушного пространства РФ над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к границе России воздушная цель. Чтобы установить ее принадлежность, взлетел истребитель Су-27 из состава дежурных сил по ПВО.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту для визуальной идентификации и классифицировал его как самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции", - сказали в министерстве. В ведомстве добавили, что после удаления иностранного самолета от границы истребитель вернулся на базу.

Ранее вооруженные силы Швеции заявили об опасном сближении шведского самолета и российского Су-27 над Балтикой. По данным шведской стороны, российский истребитель приблизился на расстояние менее 20 м к шведскому самолету радиотехнической разведки. Министр обороны Швеции назвал действия российского самолета "выходящими за рамки нормы".

23.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Швеция
Продукция
Су-27
Компании
Минoбороны РФ
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