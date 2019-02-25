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25.02.2019
bmpd.livejournal.com

Водоизмещение перспективного эсминца для ВМФ России выросло до 19 тысяч тонн

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Как сообщает веб-ресурс Mil.Press FlotProm, водоизмещение перспективного эсминца для ВМФ России выросло до 19 тысяч тонн, корабль предполагается оснастить атомной энергоустановкой. Об этом Mil.Press FlotProm сообщили два отраслевых источника, знакомых с ситуацией.

Модель аванпроекта перспективного эскадренноого миноносца под шифром "Шквал", предлагаемого ФГУП "Крыловский государственный научный центр" (с) Никита Григорьев / FlotProm

21 февраля вопрос об эсминце обсуждали в Объединенной судостроительной корпорации, рассказал собеседник издания.

Вместе с тем сроки начала предметной работы над кораблем до сих пор не определены. КБ-проектант, СПКБ, начнет ее ближе к середине текущей госпрограммы вооружений, таким образом сроки создания эсминца в очередной раз сдвинули вправо.

По словам научного руководителя Крыловского государственного научного центра Валерия Половинкина, КГНЦ изначально предлагал две версии корабля: водоизмещением 10-12 тысяч тонн с газотурбиннной энергоустановкой и 18-19 тысяч тонн - с атомной. Ученый отметил, что выбор в пользу второго варианта логичен исходя из концепции возрождения океанского "большого флота".

Техническое проектирование новейшего российского эсминца "Лидер" начнется в 2019-2020 годах. Завершить эту работу планируется к 2022 году, заявил Mil.Press FlotProm в июле 2018 года заместитель главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Виктор Бурсук.

Справка Mil.Press FlotProm

Концепцию новейшего океанского корабля сформулировал Крыловский центр, а эскизный проект эсминца "Лидер" подготовило Северное проектно-конструкторское бюро. Ожидается, что корабль получит водоизмещение около 19000 тонн. Длина корпуса - 200 метров, ширина - 20 метров. Эсминец сможет развивать скорость до 30 узлов. Вооружение "Лидера" ориентировочно составят 60 противокорабельных крылатых ракет, 128 зенитных управляемых ракет и 16 противолодочных управляемых ракет.

Возможность отказа России от строительства крупных надводных кораблей, в том числе эсминцев, прописана в проекте Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2035 года, подготовленном Минпромторгом РФ. Согласно одному из предложенных сценариев развития отрасли, это может произойти "по причине существенного секвестирования бюджетных ассигнований на оборону".

22.02.2019
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Страны
Россия
Продукция
Шквал
Компании
Минпромторг РФ
ОСК
СПКБ
ЦНИИ им. Крылова
Проекты
23560 Лидер
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