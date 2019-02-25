Усилили армию Венесуэлы: Лукашенко рассказал о помощи Чавесу

Лукашенко рассказал о создании плана обороны Венесуэлы

Белоруссии разрабатывала для Венесуэлы план обороны и в целом оказывала помощь в реорганизации армии, рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко. МИД России сообщил, что США и НАТО в начале марта планируют передать венесуэльской оппозиции оружие. Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна намерена и дальше получать из России самое современное вооружение.

Минск разрабатывал для Венесуэлы план обороны, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с курсантами, слушателями и профессорско-преподавательским составом Военной академии.

"В Венесуэле было допущено много ошибок. Уго Чавес был моим другом, и я ему говорил о некоторых ошибках. Он часто советовался, в том числе в военном плане, приезжал к нам", - цитирует информационное агентство БелТА белорусского лидера.

По его словам, прежний лидер Венесуэлы попросил белорусскую сторону помочь в реорганизации армии.

"Они закупили разные системы противовоздушной обороны, самолеты и прочее, а школы такой, военных таких нет. В Венесуэлу была направлена группа белорусских ученых и военных специалистов, они занялись разработкой плана обороны страны, исходя из местных условий", - пояснил Лукашенко.

Он также обратил внимание на различия белорусских и венесуэльских вооруженных сил.

"Мы им создали систему и в эту систему вмонтировали то вооружение, которое купили, а то, чего нет, надо было закупить.

Все им расписали. В Белоруссии таких проблем в военной сфере нет: армия постоянно модернизируется, в стране внимательно изучают военные конфликты за рубежом. Последняя наша модернизация заключается в мобильности вооруженных сил", - резюмировал Лукашенко.

Также в пятницу 22 февраля на границе Венесуэлы с Бразилией из-за перестрелки погибли два человека, а 22 - пострадали. Стрельба произошла в результате действий армии против жителей в венесуэльском штате Боливар. Военные стали стрелять по собравшимся на улице гражданам. При этом после инцидента гражданские захватили трех солдат, передает НСН.

В этот же день стало известно, что США и НАТО в начале марта планируют передать венесуэльской оппозиции оружие при участии украинской госкомпании "Антонов" - об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как отметила дипломат, НАТО хочет закупить оружие "в одной из восточноевропейских стран". В частности, по информации ведомства, речь идет о крупнокалиберных пулеметах и их аналогах, подствольных и автоматических гранатометах, а также о переносных зенитных ракетных комплексах, передает ФАН. Кроме того, Вашингтон перебрасывает спецназ и технику ближе к Венесуэле, заявила Захарова.

"Доставку груза в Венесуэлу планируется осуществить в начале марта текущего года несколькими партиями через территорию соседней страны, с задействованием транспортных самолетов международной экспедиторской компании.

В этой неприглядной истории прослеживается и украинский след, в частности, будет задействовано государственное предприятие "Антонов", - подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

Со своей стороны спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо - лидер оппозиции, объявивший себя "президентом" страны, подписал свой первый указ. Копии документа были опубликованы в твиттере Гуайдо.

"Как главнокомандующий вооруженными силами я позволяю, чтобы гуманитарная помощь поступила на территорию Венесуэлы, и приказываю, чтобы армия открыла границы с Бразилией, , Арубой, Кюрасао и Бонайре, и чтобы все представители государственных органов действовали в соответствии с этой инструкцией", - говорится в тексте.

По его словам, у членов парламента есть два дня, чтобы начать действовать в соответствии с инструкцией.

Днем ранее Джон Болтон, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, заявил, что военный атташе Венесуэлы при ООН Педро Чиринос признал венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуайдо президентом страны.

Об этом он написал в своем твиттере, прикрепив официальное обращение Чириноса.

"Военный атташе Венесуэлы при ООН полковник Педро Чиринос объявил об официальном признании Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы", - написал Болтон.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил о переброске войск США к Венесуэле.

"Осуществляются полеты с американских баз, где действуют подразделения специальных операций и морская пехота", - сказал дипломат

По его словам, эти полеты не связаны с поставками гуманитарной помощи. Он также добавил, что США используют эти акции для подготовки действий против Венесуэлы.

Чуть ранее Мария Захарова заявила, что США ведут проработку сценариев по силовой смене власти в Венесуэле. Она отметила, что, судя по активности американских военных делегаций в регионе, "ведется детальная проработка вопроса всестороннего, в том числе логистического обеспечения силового варианта смены власти" в стране.

"По сообщениям СМИ, в приграничном с Венесуэлой районе (Колумбии), который недавно посещали высокопоставленные американские военные, разворачивается единый командный пункт так называемой гуманитарной операции, а если называть вещи своими именами, просто гуманитарной интервенции", - заявила Захарова на брифинге.

Она также добавила, что США не пытаются вернуть в страну демократию. В свою очередь

президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна намерена и дальше получать из России самое современное оружие.

"У нас всегда есть планы продвижения в сотрудничестве, чтобы улучшать воздушную оборону, артиллерию, ракетную технику. Всегда мы здесь будем продвигаться вперед. И в Венесуэлу будет прибывать самое современное в мире оружие", - сказал Мадуро.

По его словам, такое оружие из России поступает постоянно. Мадуро добавил, что "тут нет ничего экстраординарного".

Рафаэль Фахрутдинов