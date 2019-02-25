Взломали командный пункт: Иран захватил дроны США

Как Иран взломал системы контроля беспилотников США

Иранские военные заявили о перехвате контроля над американскими беспилотниками, которые летали над территориями Сирии и Ирака. Также иранские специалисты, по их словам, смогли задокументировать проникновение в командный центр США. Ранее глава Госдепа США Майк Помпео заявил, что запуск иранской ракеты-носителя со спутником собственного производства нарушает резолюции Совета безопасности ООН.

Иран перехватил управление американскими беспилотниками, которые летали над территориями Сирии и Ирака - об этом заявил командующий Аэрокосмическим подразделением Корпуса стражей исламской революции (IRGC ) бригадный генерал Амир Али Гаджизаде.

По его словам, несколько американских дронов, которые осуществляли постоянный контроль Сирии и Ирака, оказались под контролем IRGC в четверг 21 февраля. Иранские военные, по их словам, смогли задокументировать проникновение в командный центр США, передает портал Fars News Agency.

"Семь - восемь беспилотников, которые совершали постоянные полеты над Сирией и Ираком, были взяты под наш контроль, мы смогли получить их информацию", - указал иранский генерал.

На кадрах иранских специалистов видно, как американский беспилотник MQ-9 Reaper совершает грубую посадку из-за "технических неисправностей" в пустынной местности в 10 километрах от своей базы.

Неделей ранее госсекретарь США Майк Помпео не стал отрицать наличие у США программы по саботажу ракетной программы Ирана, но при этом не подтвердил прямо ее наличие.

В эфире Помпео задали вопрос о том, является ли такая программа, о существовании которой писали СМИ, одним из методов сдерживания Ирана.

"Без сомнения, Америка использует все свои рычаги, чтобы сократить возможности Ирана по созданию ракетной программы", - сказал Помпео.

По его словам, США осуществляют свою деятельность в отношении Ирана "с благословения Совбеза ООН".

Тогда же сообщалось, что прокуратура США предъявила обвинения бывшей сотруднице контрразведки ВВС Монике Уитт в передаче секретных данных Ирану. Уитт сбежала из США и в настоящее время находится на свободе.

Как отмечалось, передача секретной информации 40-летней Уитт осуществлялась в 2012-2015 годах. Ей вменяется семь эпизодов преступлений, связанных с участием в заговоре с целью передачи информации иностранным властям, передаче секретных сведений, взломе компьютеров.

В начале нынешнего месяца Иран презентовал новую крылатую ракету Hoveyzeh, сообщил телеканал Press TV со ссылкой на министра обороны Ирана Амира Хатами. Демонстрация ракеты прошла на выставке военных достижений Ирана в Тегеране по случаю празднований 40-й годовщины победы в стране Исламской революции.

"Для приведения в готовность этой крылатой ракеты нужно совсем немного времени, и она может летать на малой высоте", - приводил телеканал слова министра.

Он отметил, что дальность полета ракеты составляет более 1350 км. Хатами рассказал, что ракета успешно поразила поставленные цели, когда ее испытания проводились на дальности 1200 км.

По мнению главы оборонного ведомства, эта ракета является "важнейшим достижением оборонной отрасли" после крылатой ракеты "Сумар" с дальностью 700 км, презентация которой состоялась в 2015 году.

В середине января Майк Помпео заявил, что запуск иранской ракеты-носителя со спутником собственного производства нарушает резолюции Совета безопасности ООН.

Дипломат подчеркнул, что запуск ракеты-носителя предусматривает использование технологий, которые "фактически идентичны" с теми, что применяются при создании баллистических ракет, передает НСН.

"Данный запуск - фактически продвижение Ирана к конечной цели построить такое оружие", - заключил глава американского внешнеполитического ведомства.

В прошлом году по указанию советника президента США Дональда Трампа Джона Болтона Совет национальной безопасности США обязал Пентагон представить Белому дому возможные варианты ударов по Ирану, писала газета The New York Times со ссылкой на источники в министерстве обороны США. Об этом же говорили и некоторые американские высокопоставленные официальные лица в это воскресенье.

Запрос, инициированный Болтоном, встревоживший экс министра обороны США Джима Мэттиса и других официальных представителей Пентагона, произошел после того, как поддержанные иранцами вооруженные формирования обстреляли из минометов и ракетных установок территорию посольства Соединенных Штатов в Багдаде в сентябре 2018 года.

В ответ на запрос Болтона, о котором изначально сообщило издание The Wall Street Journal, Пентагон предложил некоторые общие варианты действий, включая ракетно-авиационный удар по одному из иранских военных объектов, который носил бы символический характер. Однако министр обороны США Мэттис и другие военачальники выступили категорически против принятия подобного рода ответных мер.

По оценкам военных США, незначительный по своему размаху удар косметического характера, скорее всего, вызвал бы масштабный вооруженный конфликт с Ираном.

Позднее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что действия Израиля и США на Ближнем Востоке ведут к вооруженному противостоянию.

Дипломат призвал европейские организации не закрывать глаза на нарушение международного права.

По словам дипломата, Вашингтон и Тель-Авив ищут способы развязать глобальную войну в регионе, а неустойчивая ситуация на Ближнем Востоке этому способствует, передает ФАН.

"Риск войны велик. И он будет еще больше, если вы будете закрывать глаза на грубые нарушения международного конфликта", - заявил глава МИД Ирана в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Рафаэль Фахрутдинов