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25.02.2019
РИА Новости

В Кремле прошла презентация технополиса "Эра"

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Военный инновационный технополис "Эра"
Военный инновационный технополис "Эра".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Тематические экспозиции, посвященные Международному военно-техническому форуму "Армия-2019" и военному инновационному технополису "Эра", развернули в Государственном Кремлевском дворце в рамках торжественного вечера в честь Дня защитника Отечества, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Добавляется, что в ходе выставки проводилась регистрация гостей и участников на предстоящий форум. Посетители имели возможность ознакомиться с наградами и призами, врученными победителям и лауреатам в номинациях форума за четыре года, узнать историю его развития, основные результаты и показатели, а также условия участия в нем.

"Представители Военного технополиса "Эра" информировали гостей о преимуществах службы в научных ротах, о разработках, которые ведутся в технополисе, а также о перспективах его развития. Кроме того, на стенде были представлены информационные материалы о создании и функционировании технополиса "Эра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экспозицию посетили более 1,5 тысячи человек.

Пятый юбилейный Международный военно-технический форум "Армия" состоится в июне 2019 года. Начиная с 2015 года, мероприятие подтверждает статус одной из крупнейших мировых выставок вооружения и военной техники.

Военный инновационный технополис "Эра" создан в целях обеспечения поиска, развития и внедрения прорывных технологий в оборонной сфере. В технополисе уже созданы 18 научно-исследовательских лабораторий, оснащенных новейшим оборудованием, позволяющих проводить исследования по восьми научным направлениям.

22.02.2019
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Научная рота
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