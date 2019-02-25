Forum 24 (Чехия): Путин пригрозил Америке гонкой вооружений, но у российской армии еще осталась проблема портянок

Автор чешского "Форум 24" уверен, что России не выиграть гонку вооружений с Америкой и НАТО. По его словам, Путин похвастался в послании спектром ракет, которые есть и будут у России, но это был сигнал больше не о силе России, а о ходе его собственных мыслей. Ведь оборонный бюджет России в разы меньше американского, не говоря уже о бюджете альянса. Автор также неуклюже иронизирует по поводу "проблем" российской армии.

Американо-российский договор о ликвидации ракет средней и малой дальности уходит в прошлое. Россия нарушает ДРСМД тем, что производит и размещает именно такой класс ракет (SSC-8 или "Новатор" 9M729). У союзников лопнуло терпение и они вышли из договора, а потом их примеру последовал и Кремль. Так начались последние полгода действия ДРСМД, и после этого срока договор перестанет существовать.

Если эта перемена и оказала какое-то положительное воздействие, то, вероятно, оно заключается в том, что Запад очнулся от летаргического сна. На конференции по безопасности в Мюнхене британский министр обороны Гэвин Уильямсон говорил о возвращении старого противника и напомнил, что 30 лет назад пала Берлинская стена, а пять лет назад Россия незаконно аннексировала Крым.

В свою очередь, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед брюссельской встречей министров обороны стран-членов альянса заявил, что они должны адаптироваться к новому миру, в котором будет больше российских ракет и обеспечить себе более эффективную оборону, а также элементы сдерживания. Путин, который уже хронически подменяет причину следствием, в своем вчерашнем выступлении о состоянии федерации де-факто пригрозил Западу новой гонкой вооружений. Он похвастался спектром ракет, которые у него есть или будут и которые долетят до целей в Западной Европе за десять - двенадцать минут.

Поиграв мышцами, Путин отправил сигнал больше не о силе России, а ходе собственных мыслей. Жаль, что он не вспомнил недавнее прошлое и Михаила Горбачева, который понял, что Кремль не сможет участвовать в обостряющейся гонке вооружений и поспевать за новейшими технологиями. Горбачев понял и то, что из-за дальнейшего вооружения может не остаться средств на необходимые реформы, поэтому предпочел сократить военный арсенал после подписания договора.

Однако нынешний лидер мыслит иначе. Своими угрозами Путин только навредил россиянам, тем более что высказал он их в момент, когда в Белом доме заседает человек как минимум с таким же эго, но его оборонный бюджет в десять раз превосходит российский, не говоря уже о бюджете всего альянса. Мало того, Дональд Трамп не станет подавлять в себе восхищение Рональдом Рейганом, с политики которого во многих областях он уже взял пример. Поэтому не исключено, что Трампу пришлась по душе и стратегия Рейгана, решившего загнать СССР постоянным вооружением. Недавнее распоряжение нынешнего главы Белого дома о создании Космических сил - тому подтверждение.

Тем временем российская армия поглощена иной проблемой. Еще шесть лет назад министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал распоряжение об окончательном отказе в армии от портянок (куска ткани, которым русские солдаты на протяжении веков обматывали свои ступни вместо того, чтобы носить носки). Однако генерал Дмитрий Булгаков до сих пор так и не выполнил приказ. Выходит, генерал Шойгу недооценил силу привычки российских солдат, которые обожают эти тряпки на своих ногах, а кроме того, переоценил армейский бюджет. Ясно, что вместе с портянками армии пришлось выбросить и ботинки. Сшиты они из кирзы (имитация свиной кожи), которая рвет любые носки. Поэтому носить под кирзу ничего, кроме портянок, невозможно. Более того, "с точки зрения гигиены портянки намного лучше носков. Они не требуют стирки неделю, оставаясь свежими", - этими словами тряпки отстаивал в газете "Известия" полковник Анатолий Матвейчук.

Давид Горак (David Hork)

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