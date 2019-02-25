Войти
25.02.2019
ТАСС

В Национальном космическом центре разместят более 15 предприятий

466
0
+1
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Алексей Филиппов/ТАСС

В Роскосмосе сообщили, что речь идет, в частности, об офисах самой госкорпорации, Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры, НТЦ "Заря" и НПО "Техномаш"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Более 15 предприятий ракетно-космической отрасли, которые размещены в Москве, планируют перевести на территорию создаваемого в столице Национального космического центра. Об этом говорится в презентации проекта, размещенной в пятницу на сайте Роскосмоса.

В Центре, который планируется построить в Филях, собираются расположить офисы Роскосмоса, Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), НТЦ "Заря" (занимается в том числе специальной связью), НПО "Техномаш" и другие.

Перемещение еще 12 предприятий в новое здание признано нецелесообразным. Таким образом, корпорация ВНИИЭМ (занимается созданием космической техники и прочей продукции), акционерное общество "Российские космические системы", научно-производственное предприятие "Квант" (создает солнечные батареи) переносить не будут.

Ранее президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поручил правительству Москвы и Роскосмосу создать Национальный космический центр, который сосредоточит все ключевые конструкторские бюро, предприятия и профильные организации.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Центр заработает в Москве через три с половиной года, уже ведется обсуждение с правительством Москвы. В одном месте будет собрано 20 тыс. конструкторов и инженеров Роскосмоса, "одновременно этот проект предполагает ускорение плана финансового оздоровления центра им. Хруничева".

22.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ВНИИЭМ
ГКНПЦ Хруничева
РКC
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Похожие новости
05.06.2015
"Нет такой программы, которую можно написать и она будет работать без поправок"
07.10.2014
Российский космос: славное прошлое, сложное настоящее, неясное будущее
10.06.2014
"У автопрома и ракетно-космической отрасли есть много общего"
30.09.2013
Реформу космоса расписали по поручениям
13.05.2013
Наш потенциал гарантирует доступ России в космос
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.02 13:03
  • 2
СМИ: Истребитель Су-57 покажут в Париже
  • 25.02 12:59
  • 2
В Индии заявили о работе над самолётом 5-го поколения с фюзеляжем из нанотрубок
  • 25.02 12:36
  • 42
Без промаха: новейший Т-90М поразил бронебойным снарядом танк Т-64
  • 25.02 12:27
  • 1
Российский истребитель Су-57: почти готов к войне? (National Interest, США)
  • 25.02 12:06
  • 25
Получит ли МС-21 отечественные композиты: борьба за будущее гражданской авиации РФ
  • 25.02 12:05
  • 2
"Это ничьи воды": США начинают битву за Арктику
  • 25.02 11:58
  • 1
Путин считает, что аналогов современных российских вооружений в мире не появится еще долго
  • 25.02 11:51
  • 2
"Колесница огненной смерти": БМО-Т самая недооцененная российская бронемашина
  • 25.02 11:43
  • 2
Ответ на угрозу: названы цели "Циркона" в США
  • 25.02 10:33
  • 1
ДЭПЛ "Кронштадт" проекта 677 "Лада" выйдет на испытания в этом году
  • 25.02 10:31
  • 1
В Керчи спущен на воду патрульный корабль "Павел Державин" проекта 22160
  • 25.02 10:19
  • 1
Стокгольм вызвал посла: перехват Су-27 рассердил шведов
  • 25.02 10:17
  • 1
Россия ведет переговоры о поставках ударных Ка-52 "Аллигатор" со многими странами
  • 25.02 10:14
  • 1
В ВДВ появится пятая дивизия
  • 25.02 10:09
  • 1
Путин присвоил звание генерала армии главкому Сухопутных войск Салюкову