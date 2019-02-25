Путин пообещал долгое превосходство в военной сфере

Президент России Владимир Путин перед праздничным концертом в честь Дня защитника Отечества в Большом Кремлевском дворце заявил, что у новейших образцов российского оружия еще долго не будет иностранных аналогов, сообщает 22 февраля "РИА Новости".

"Вы знаете, что первоочередное внимание мы уделяем оснащению войск новейшим оружием, современными средствами управления и связи. Наши перспективные образцы вооружений не имеют аналогов в мире, во всяком случае пока не имеют и, я думаю, что еще долго не будут (иметь. — Ред.)", — сказал он.

Глава государства добавил, что превосходства удалось добиться за счет напряженной работы ученых, конструкторов, оборонной промышленности.

Путин, выступая 20 февраля с ежегодным посланием Федеральному собранию, заявил, что Вашингтону стоит посчитать скорость и дальность новых видов российского оружия и только после этого принимать решения, которые могут создавать дополнительные угрозы для РФ.

Во время этого же выступления лидер рассказал о разработке новой отечественной гиперзвуковой ракеты "Циркон", способной развивать скорость полета до 9 махов, и преодолевать в воздухе расстояние более 1 тыс. км.

Также Путин назвал сроки спуска на воду подводного беспилотника "Посейдон". Он заверил, что испытания идут по плану.