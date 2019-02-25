Водолазы Балтфлота спасли поврежденный эсминец

Личный состав эскадренного миноносца "Настойчивый" совместно с аварийно-спасательным отрядом БФ провели учение по водолазной подготовке с погружением на глубину до 10 метров.

По легенде учения, корабль получил пробоины ниже ватерлинии в районе морской акватории, где глубина от 5 до 10 метров. Доступ к пробоинам изнутри корпуса был затруднен, потому командир принял решение о проведении водолазных работ. Уйдя на глубину, группа водолазов осуществила заделку пробоин клиньями и установила специальные пластыри.

На следующем этапе учения военнослужащие отработали передвижение по морскому грунту по сигналам, подаваемым с поверхности, – с целью поиска и закрепления затопленных предметов. Кроме того, они осмотрели подводную часть корпуса, винты, рули и выдвижные устройства корабля, а также выполнили работы по очистке гребного винта от намотавшегося троса, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)