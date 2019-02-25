Войти
25.02.2019
Военно-промышленный курьер

Водолазы Балтфлота спасли поврежденный эсминец

358
0
+1
Источник изображения: vpk-news.ru

Личный состав эскадренного миноносца "Настойчивый" совместно с аварийно-спасательным отрядом БФ провели учение по водолазной подготовке с погружением на глубину до 10 метров.

По легенде учения, корабль получил пробоины ниже ватерлинии в районе морской акватории, где глубина от 5 до 10 метров. Доступ к пробоинам изнутри корпуса был затруднен, потому командир принял решение о проведении водолазных работ. Уйдя на глубину, группа водолазов осуществила заделку пробоин клиньями и установила специальные пластыри.

На следующем этапе учения военнослужащие отработали передвижение по морскому грунту по сигналам, подаваемым с поверхности, – с целью поиска и закрепления затопленных предметов. Кроме того, они осмотрели подводную часть корпуса, винты, рули и выдвижные устройства корабля, а также выполнили работы по очистке гребного винта от намотавшегося троса, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)

22.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
БФ
Военные учения
Похожие новости
13.09.2017
Bейшнория не пройдет
14.04.2017
Объединенный учебный центр ВМФ РФ приступил к очередному циклу подготовки 100 морских пехотинцев антитеррора
05.11.2009
Небом к небу
05.09.2008
Заварзин: Размещать ядерное оружие в Калининграде не нужно
10.01.2008
Основные итоги деятельности федеральных органов исполнительной власти в 2007 г. и задачи на 2008 г.
25.06.2007
ВМФ России успешно испытал новейший комплекс "Пантера плюс"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.02 13:16
  • 1
Российские РСЗО переходят в ранг высокоточного оружия
  • 25.02 13:14
  • 43
Без промаха: новейший Т-90М поразил бронебойным снарядом танк Т-64
  • 25.02 13:03
  • 2
СМИ: Истребитель Су-57 покажут в Париже
  • 25.02 12:59
  • 2
В Индии заявили о работе над самолётом 5-го поколения с фюзеляжем из нанотрубок
  • 25.02 12:27
  • 1
Российский истребитель Су-57: почти готов к войне? (National Interest, США)
  • 25.02 12:06
  • 25
Получит ли МС-21 отечественные композиты: борьба за будущее гражданской авиации РФ
  • 25.02 12:05
  • 2
"Это ничьи воды": США начинают битву за Арктику
  • 25.02 11:58
  • 1
Путин считает, что аналогов современных российских вооружений в мире не появится еще долго
  • 25.02 11:51
  • 2
"Колесница огненной смерти": БМО-Т самая недооцененная российская бронемашина
  • 25.02 11:43
  • 2
Ответ на угрозу: названы цели "Циркона" в США
  • 25.02 10:33
  • 1
ДЭПЛ "Кронштадт" проекта 677 "Лада" выйдет на испытания в этом году
  • 25.02 10:31
  • 1
В Керчи спущен на воду патрульный корабль "Павел Державин" проекта 22160
  • 25.02 10:19
  • 1
Стокгольм вызвал посла: перехват Су-27 рассердил шведов
  • 25.02 10:17
  • 1
Россия ведет переговоры о поставках ударных Ка-52 "Аллигатор" со многими странами
  • 25.02 10:14
  • 1
В ВДВ появится пятая дивизия