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25.02.2019
РИА Новости

Путин заявил о дальнейшем укреплении оборонного потенциала

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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 20 февраля 2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия, являясь миролюбивым государством, тем не менее, будет продолжать развивать оборонный потенциал ради обеспечения безопасности страны.

"Россия - миролюбивое государство, мы проводим ответственную внешнюю политику, стремимся к укреплению международной стабильности. Мы будем и дальше укреплять оборонный потенциал страны, развивать и совершенствовать Вооруженные силы", - сказал российский лидер, выступая перед началом торжественного концерта посвященного Дню защитника Отечества.

В Кремле хорошо понимают, "что современный мир сложен и противоречив, что в нем пока еще немало неразрешенных конфликтов, вызовов, угроз", отметил президент. "Поэтому обеспечение безопасности России, наших граждан, остается для нас безусловным приоритетом", - заявил Путин.

Он напомнил, что за последние годы боеспособность российских военных, выучка, слаженность действий значительно выросли. Это, отметил Путин, подтверждено не только масштабными учениями, но и в боевых условиях в ходе антитеррористической операции в Сирии.

"Освобождая сирийскую землю от бандитов, спасая мирных граждан, наши военнослужащие действовали смело, решительно и эффективно, проявили свои самые лучшие качества, сражаясь в Сирии, защищая интересы нашей страны, интересы России", - добавил глава государства.

22.02.2019
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Россия
Сирия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
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