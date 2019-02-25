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25.02.2019
РИА Новости

Путин заявил об отсутствии аналогов российских вооружений

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Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" с космодрома "Плесецк" в Архангельской области
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" с космодрома "Плесецк" в Архангельской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Владимир Путин сообщил, что аналогов современных российских вооружений в мире еще долго не появится.

Такое заявление он сделал, выступая в Кремле перед началом праздничного концерта в честь Дня защитника Отечества.

"Первоочередное внимание мы уделяем оснащению войск новейшим оружием, современными средствами управления и связи. Наши перспективные образцы вооружений не имеют аналогов в мире, во всяком случае, пока не имеют и, я думаю, что еще долго не будут (иметь. — Прим. ред.)".

Владимир Путин

Глава государства подчеркнул, что это стало результатом системных, целенаправленных мер государства, огромной, напряженной работы ученых, конструкторов, оборонной промышленности.

Путин отметил, что эти уникальные достижения лежат в основе успешного развития армии и флота на десятилетия вперед.

"А значит и безопасности и мира для России, нашего успешного, динамичного развития", — отметил президент.

В своем выступлении Путин заявил также, что Россия, оставаясь миролюбивым государством, будет развивать оборонный потенциал для обеспечения безопасности страны.

Он отметил, что в Кремле хорошо понимают сложность и противоречивость современного мира, "в нем пока еще немало неразрешенных конфликтов, вызовов, угроз".

"Поэтому обеспечение безопасности России, наших граждан, остается для нас безусловным приоритетом", — заявил глава государства.

Президент констатировал, что за последние годы выросла боеспособность военных, выучка, слаженность действий. Это подтверждено и в боевых условиях в ходе антитеррористической операции в Сирии.

Новое оружие России

В послании Федеральному собранию в 2018 году президент говорил о работе над новыми образцами вооружений.

В своем новом обращении, которое прозвучало ранее на этой неделе, 20 февраля, Путин подвел промежуточные итоги и констатировал, что уже началось серийное производство гиперзвукового планирующего крылатого боевого блока комплекса "Авангард". В текущем году этим вооружением оснастят первый полк РВСН.

Проходят испытания и тяжелой, "беспрецедентной по мощности межконтинентальной ракеты "Сармат", сообщил глава государства.

В режиме опытно-боевого дежурства подтвердили свои характеристики лазерные установки "Пересвет" и авиационные комплексы с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

"Продолжится и работа по расширению инфраструктуры базирования самолётов МиГ-31, оснащённых ракетами "Кинжал". Успешно проходит испытания крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой "Буревестник", а также подводный неограниченной дальности беспилотный аппарат "Посейдон".

Владимир Путин

После выступления президента Минобороны опубликовало кадры испытаний "Посейдона".

Эти беспилотные подводные аппараты смогут преодолевать межконтинентальные расстояния со скоростью, кратно превышающей скорость всех видов современных подводных кораблей и торпед. Их можно оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

Глава государства также впервые заявил о еще одной новинке — создаваемой гиперзвуковой морской ракете "Циркон". Она будет иметь скорость девять Махов и дальность полета более тысячи километров. Ей будут вооружены надводные и подводные корабли, как перспективные, так и строящиеся.

22.02.2019
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
P-8 Poseidon
Авангард РК
Кинжал БР
МиГ-31
Сармат МБР
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
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