Рогозин заявил, что корабль "Федерация" не будет летать на МКС

Глава Роскосмоса отметил, что корабль отправится на Луну и в дальний космос

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Новый российский пилотируемый корабль "Федерация", который планируют переименовать, не будет использоваться для полетов на Международную космическую станцию (МКС), а отправится на Луну и в дальний космос. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Несмотря на начало летных испытаний в 2022 году нового пилотируемого транспортного корабля, который раньше мы называли "Федерация", мы исходим из того, что это будет тяжелый многоразовый корабль с повышенной тепловой и радиационной защитой. То есть, он не для МКС, он под Луну, дальний космос и так далее. Просто его эксплуатировать на МКС будет слишком затратно, а для МКС останется "Союз МС" и его дальнейшие модификации", - сказал Рогозин.

"Федерация" разрабатывается в ракетно-космической корпорации "Энергия". Численность экипажа "Федерации" составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции - до года.

Как ранее сообщили в пресс-службе РКК "Энергия", в настоящее время для проведения автономных и комплексных испытаний выпущен основной объем рабочей конструкторской документации. Развернуто изготовление макетов отсеков корабля, включая конструкцию и бортовые системы.

Рогозин ранее сообщал, что госкорпорация намерена переименовать перспективный пилотируемый космический корабль "Федерация".