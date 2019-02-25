Рогозин: полет космических туристов по "гагаринскому" маршруту будет длиться сутки
Юрий Гагарин совершил свой полет вокруг Земли за 108 минут
МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Полет будущих космических туристов по предлагаемому Роскосмосом "гагаринскому" маршруту будет длиться сутки, а не 108 минут, как у Юрия Гагарина. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Мы предлагаем еще более простой и по сценарию подготовки, и по сценарию реализации полет без посещения МКС, скажем, суточный полет вокруг Земли на кораблях "Союз", - сказал Рогозин.
Ранее Роскосмос анонсировал проект, согласно которому будущие космические туристы смогут повторить полет Юрия Гагарина, облетев Землю за один виток.
Гагарин стал первым в мире человеком, совершившим космический полет. На корабле "Восток-1" он 12 апреля 1961 года выполнил один виток вокруг Земли. Его полет продолжался 108 минут.
Роскосмос также ранее подписал новый контракт с американской компанией Space Adventures на полет двух космических туристов, которые до конца 2021 года отправятся на Международную космическую станцию на одном корабле.
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