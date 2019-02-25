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25.02.2019
ТАСС

Рогозин: полет космических туристов по "гагаринскому" маршруту будет длиться сутки

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Юрий Гагарин совершил свой полет вокруг Земли за 108 минут

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Полет будущих космических туристов по предлагаемому Роскосмосом "гагаринскому" маршруту будет длиться сутки, а не 108 минут, как у Юрия Гагарина. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Мы предлагаем еще более простой и по сценарию подготовки, и по сценарию реализации полет без посещения МКС, скажем, суточный полет вокруг Земли на кораблях "Союз", - сказал Рогозин.

Ранее Роскосмос анонсировал проект, согласно которому будущие космические туристы смогут повторить полет Юрия Гагарина, облетев Землю за один виток.

Гагарин стал первым в мире человеком, совершившим космический полет. На корабле "Восток-1" он 12 апреля 1961 года выполнил один виток вокруг Земли. Его полет продолжался 108 минут.

Роскосмос также ранее подписал новый контракт с американской компанией Space Adventures на полет двух космических туристов, которые до конца 2021 года отправятся на Международную космическую станцию на одном корабле.

22.02.2019
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принадлежат ТАСС
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Рогозин Дмитрий
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