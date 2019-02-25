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25.02.2019
Известия.ru

Небоскреб в виде ракеты построят в Москве

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Небоскреб-ракету построят для Национального космического центра на западе Москвы. Об этом 22 февраля сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Наши архитекторы предлагают разные варианты. Они похожи на ракету. Один из вариантов напоминает ракету-носитель сверхтяжелого класса", — цитирует главу госкорпорации "Интерфакс".

По его словам, эскизная проработка здания уже началась. Космический центр в Филях разместят так, чтобы не перекрыть вид жителям домов.

Отмечается, что архитекторы предлагают сделать одно высокое здание, в котором разместят инженерно-конструкторское бюро.

"Оно должно восприниматься как символ "Роскосмоса" и будет построено в районе улицы Мясищева", — рассказал Рогозин.

Национальный космический центр будет занимать 9,9 га. Создать его поручил "Роскосмосу" и правительству Москвы президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию 20 февраля.

 

22.02.2019
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
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