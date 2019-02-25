Рогозин понадеялся на осуществление космических пусков по графику

Запуски ракет-носителей "Союз" не будут переноситься из-за ситуации, возникшей при пуске 21 февраля египетского космического аппарата Egyptsat-A. Об этом сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Я надеюсь, что последующие пуски, в том числе и с Куру, съезжать никуда не будут", — цитирует его ТАСС в пятницу, 22 февраля. По словам Рогозина, информация о нештатной ситуации, дошедшая до российских партнеров, была искажена.

"У нас такой информации нет, пуск штатный и успешный", — подчеркнул глава госкорпорации.

Пуск российской ракеты-носителя "Союз-2.1б" и разгонного блока "Фрегат" вместе со спутником состоялся 21 февраля с космодрома Байконур. Блок со спутником EgyptSat-A вывели на суборбитальную траекторию с перигеем (ближайшая к Земле точка орбиты) на 57 км ниже номинального.

EgyptSat-A, благодаря интеллектуальной системе и запасам топлива "Фрегата", был выведен на рабочую орбиту, российские специалисты в египетском центре управления полетами уже приступили к управлению аппаратом.