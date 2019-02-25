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25.02.2019
Военное обозрение

США готовят рои РЭБ-беспилотников

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Ближайшей осенью Военно-морские силы Соединенных Штатов собирается испытать перспективные беспилотники, предназначенные для радиоэлектронной борьбы. БПЛА нового типа станут фактически продолжением более сложных платформ РЭБ.

Источник изображения: VX Aerospace

Dash X – это складной беспилотный аппарат II-го класса*, производимый компанией VX Aerospace, способный находиться в воздухе более 10 часов и нести полезную нагрузку для радиоэлектронной борьбы.

Сложные платформы радиоэлектронной борьбы, такие как EA-18G Growler ВМС США, вскоре смогут запускать целые рои малых БПЛА, позволяя небольшим аппаратам проводить передовую разведку средств радиолокационного обнаружения, и, возможно, даже принимать участие в электронных атаках на цели, подавляя сенсорные сети противника.

Концепция является частью проекта известным как Remedy, над которым ВМС США работают с компанией Northrop Grumman.

Источник изображения: VX Aerospace

В рамках этой программы небольшой беспилотный аппарат второго класса, разработанный базирующейся в Северной Каролине компанией VX Aerospace, будет упакован в контейнер для кассетных боеприпасов, который в ходе выполнения миссии будет сброшен с "материнского корабля" и проведет разведку по заданному маршруту.

БПЛА такого типа гораздо сложнее обнаружить из-за размера и малой скорости, он может приблизиться к радиопеленгующим станциям, а с соответствующей начинкой подобная система может либо выступить в качестве постановщика помех, а также проникать в командные системы противника для выполнения кибератак.

С момента первого раскрытия информации о технологии в 2017 году программа двигалась вперед семимильными шагами. Dash X прошел испытания, в ходе которых операторы на борту испытательного самолета Northrop Grumman "вели" БПЛА, используя его для охоты и обнаружения электронных целей.

Этой осенью корпорация собирается перейти к следующему этапу испытаний, расширив при помощи нового аппарата возможности EA-18G Growler, главного борца с системами ПВО в ВМС США. В NG уверены, что концепция развитие концепции будет утверждено, так как среди явных преимуществ служит повышению живучести пилотируемых платформ в зонах боевых действий.

Northrop Grumman уже работала с ВМС США над проектом по подключению EA-18G к единой базе данных. Теперь этот проект будет расширен за счет включения в сеть других летательных аппаратов. Это позволит работать всем ЛА в зоне конфликта работать в единой команде.

Однако пока испытания не будут включать запуск беспилотника, запущенного с "Гроулера". Вместо этого он взлетит "с земли" и приземлится на неё же. VX Aerospace пока продолжает развивать систему контейнерного катапультирования аппаратов - используя тактический распределитель боеприпасов, прозванный компанией "отелем", - который должен обеспечить небольшому БПЛА выживаемость при экстремальных температурах и маневрах до, во время и после выпуска.

Разрешение на полет для модифицированного носителя и последующие испытания являются новым этапом дорожной карты после доказательства возможности интеграции программного обеспечения. Когда это произойдет, пока неизвестно.

Ожидается, что самолетом-носителем для беспилотника РЭБ может стать Super Hornet. Также в качестве дополнительных носителей БПЛА рассматриваются БПЛА и другие летательные аппараты, такие как P-8 Poseidon или вертолеты.

СПРАВКА:

Министерство обороны Соединенных Штатов делит БПЛА на 5 групп по оперативным параметрам. 2-й класс беспилотных аппаратов представляет собой машины весом от 9 до 25 кг, рабочей высотой до 1050 метров и скоростью до 250 узлов.

22.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
EA-18
P-8 Poseidon
Super Hornet
Компании
Northrop Grumman
Проекты
БПЛА
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