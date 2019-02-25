Модернизированный танк M1A2C (M1A2SEPv3) Abrams в полной комплектации

Распространенная с полигона армии США в Юма фотография, демонстрирующая модернизированный американский танк M1A2C (M1A2SEPv3) Abrams, по-видимому, в полной комплектации. Танк оснащен модифицированным комплексом активной защиты RafaelTrophy HV, а также дополнительным бронированием лобовых частей башни и блоками динамической защиты на бортовых экранах.

Модернизированный американский танк M1A2C (M1A2SEPv3) Abrams, по-видимому, в полной комплектации, в ангаре на полигоне армии США в Юма (с) Damian Ratka / twitter.com/DRatka1

Напомним, что в настоящее время M1A2C (М1А2 SEPv3) является последней реализуемой программой модернизации танков Abrams армии США. Первые шесть предсерийных модернизированных танков этой модификации были поставлены американской армии в октябре 2017 года. В рамках бюджета на 2017 финансовый год было заказано 45 серийных модернизированных танков M1A2C (М1А2 SEPv3) на сумму 270 млн долл, поставка которых должна производиться с июля 2018 по август 2019 года. В декабре 2017 года армия США выдала подразделению General Dynamics Land Systems (GDLS) корпорации General Dynamics рамочный контракт на модернизацию в течении нескольких лет 435 танков М1А1 Abrams в вариант M1A2C (М1А2 SEPv3), в рамках которого в июле 2018 года GDLS получила твердый контракт на модернизацию 100 первых танков по данной программе, а в январе 2019 года - твердый контракт на модернизацию еще 174 танков, с производством работ к 2021 году. Таким образом, к настоящему времени, вместе с предсерийными образцами, армией США законтрактовано 325 модернизированных танков M1A2C.