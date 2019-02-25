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25.02.2019
ТАСС

Роскосмос создаст ситуационный центр и "дублер" ЦУПа в Москве

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ЦУП
ЦУП.
Источник изображения: ridus.ru

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин уточнил, что это особенно важно для принятия решений по развитию новых научных программ и лунной программы

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Роскосмос планирует создать ситуационный центр и еще один Центр управления полетами (ЦУП) в рамках будущего Национального космического центра в Москве. Об этом сообщил в пятницу глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Какие объекты предполагается создать в рамках Национального космического центра - головной офис госкорпорации "Роскосмос" и офисы предприятий отрасли, ситуационный центр, которого у нас до сих пор нет. В рамках создания ситуационного центра мы предлагаем создание Центра управления полетами", - сказал Рогозин на встрече с коллективом Центра Хруничева, территории которого будет построен этот коплекс.

По его словам, это не значит, что Роскосмос перенесет ЦУП из подмосковного Королева в Москву, "это будет "зеркало" королевского ЦУПа". "Особенно это важно для принятия решений по развитию новых научных программ и лунной программы, освоению дальнего космоса. Это ЦУП под перспективные, в том числе и пилотируемые программы", - отметил глава Роскосмоса.

22.02.2019
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принадлежат ТАСС
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