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25.02.2019
ТАСС

Рогозин заявил, что замечаний по запуску спутника Egyptsat-A нет

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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Глава Роскосмоса также выразил надежду на то, что следующие пуски ракет "Союз" из-за ситуации с Egyptsat-A переносить не будут

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Роскосмос не создавал отдельную комиссию по запуску египетского спутника Egyptsat-A, пуск которого был осуществлен 21 февраля с космодрома Байконур, сообщил в пятницу глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Никакой комиссии мы по египетскому спутнику не создавали. У нас есть две госкомиссии, одна отвечает за пилотируемые пуски, вторая - за запуски автоматических космических аппаратов. Комиссия всегда рассматривает замечания, которые возникают при подготовке к пуску. Замечания, которые у нас вчера были рассмотрены, там все понятно, никакой критической ситуации здесь нет", - сказал Рогозин.

Он также отметил, что следующие запуски ракет-носителей "Союз", скорее всего, не будут переноситься из-за ситуации при пуске Egyptsat-A. "Я надеюсь, что последующие пуски, в том числе и с Куру, съезжать никуда не будут. По крайней мере, информация, которая дошла до наших партнеров, была искажена некоторыми недобросовестными вашими коллегами. У нас такой информации нет, пуск штатный и успешный", - сказал Рогозин.

Спутник Egyptsat-A был запущен на ракете "Союз-2.1б" в четверг с космодрома Байконур. Во время выведения космического аппарата возникла нештатная ситуация. Как сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, перигей орбиты спутника был ниже на 60 км после работы третьей ступени ракеты-носителя, однако разгонному блоку "Фрегат" удалось парировать отклонение. Позже в Роскосмосе отметили, что спутник был принят на управление египетской стороной.

Аппарат изготовлен в интересах египетского Национального агентства по дистанционному зондированию Земли и должен заменить спутник российского производства EgyptSat-2, связь с которым прервалась в апреле 2015 года. В мае 2016 года РКК "Энергия" сообщила, что приступила к созданию аппарата за счет страхового покрытия за потерянный спутник.

Новый египетский космический аппарат EgyptSat-A получил усовершенствованные оптико-электронную систему и бортовой комплекс управления, высокоскоростную бортовую радиолинию и модернизированные солнечные батареи. При этом доля российских комплектующих в EgyptSat-A будет существенно выше, чем в EgyptSat-2. В частности, на спутнике будут установлены отечественные передатчики X-диапазона, прошедшие апробацию на Международной космической станции.

22.02.2019
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принадлежат ТАСС
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Египет
Россия
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Фрегат РБ
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