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25.02.2019
Интерфакс-АВН

Росавиация выдала сертификат эксплуатанта "Русским вертолетным системам"

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Демонстрация вертолета Ансат.
Демонстрация вертолета Ансат.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Богодвид

Москва. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Росавиация выдала сертификат эксплуатанта АО "Русские вертолетные системы" (РВС), свидетельствуют материалы на сайте регулятора.

Сертификат, наличие которого позволяет выполнять коммерческие перевозки, выдан 20 февраля. Парк и аэропорты базирования авиакомпании в материалах не указаны.

РВС образована в 2006 году, учредителями, по данным системы "СПАРК-Интерфакс", выступили граждане РФ: Александр Гудков, Михаил Казачков, Александр Ковалев и Наталья Трофимова. М.Казачков является членом президиума, главой правления Ассоциации вертолетной индустрии.

Компания "предоставляет широкий спектр авиационных услуг", говорится на ее сайт, среди них: услуги санитарной авиации, обучение летно-технического персонала, разработка и строительство наземной авиационной инфраструктуры, поставка и организация финансирования вертолетной техники.

РВС также называет себя "крупнейшим гражданским оператором вертолетов типа "Ансат", "многолетним партнером госкорпорации "Ростех" и ее холдинга "Вертолеты России", "единственным негосударственным оператором вертолетных площадок, расположенных в черте Москвы".

22.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
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Ансат
Компании
Вертолеты России
Ростех
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