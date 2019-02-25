Центр Хруничева сможет экономить почти 230 млн рублей после реформирования - Рогозин

Москва. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева после реформирования в рамках создания Национального космического центра будет экономить ежегодно сотни миллионов рублей, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Создание современных рабочих мест приведет к отказу от избыточных площадей, здесь мы получаем экономию до 189 миллионов рублей в год. Переход на современные технологии электро-, тепло- и водоснабжения даст нам 40 миллионов рублей. Итого 229 миллионов рублей ежегодно", - сказал Д.Рогозин на презентации комплексного плана создания Национального космического центра (НКЦ) и развития московской площадки Центра имени Хруничева.

Он сообщил также, что остальные предприятия, подведомственные "Роскосмосу", которые переедут в Центр, смогут экономить до 607 миллионов в год за счет субсидий от правительства Москвы, как резидентам технопарка, отказа от аренды нынешних площадей и применения новых технологий электро-, тепло- и водоснабжения.