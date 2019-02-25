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25.02.2019
Интерфакс-АВН

Центр Хруничева сможет экономить почти 230 млн рублей после реформирования - Рогозин

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Сборка ракет-носителей "Ангара" в цехе ГКНПЦ имени Хруничева
Сборка ракет-носителей "Ангара" в цехе ГКНПЦ имени Хруничева.
Источник изображения: © Владимир Астапкович/ТАСС

Москва. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева после реформирования в рамках создания Национального космического центра будет экономить ежегодно сотни миллионов рублей, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Создание современных рабочих мест приведет к отказу от избыточных площадей, здесь мы получаем экономию до 189 миллионов рублей в год. Переход на современные технологии электро-, тепло- и водоснабжения даст нам 40 миллионов рублей. Итого 229 миллионов рублей ежегодно", - сказал Д.Рогозин на презентации комплексного плана создания Национального космического центра (НКЦ) и развития московской площадки Центра имени Хруничева.

Он сообщил также, что остальные предприятия, подведомственные "Роскосмосу", которые переедут в Центр, смогут экономить до 607 миллионов в год за счет субсидий от правительства Москвы, как резидентам технопарка, отказа от аренды нынешних площадей и применения новых технологий электро-, тепло- и водоснабжения.

22.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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