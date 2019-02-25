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25.02.2019
ТАСС

Роскосмос планирует производить до 2023 года по две ракеты "Ангара" в год

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Монтажно-испытательный корпус стартового комплекса ракеты "Ангара"
Монтажно-испытательный корпус стартового комплекса ракеты "Ангара".
Источник изображения: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Их будут производить в Омске

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Роскосмос намерен выпускать до 2023 года по две ракеты "Ангара" ежегодно. Носители будут производиться на заводе в Омске, сообщил в пятницу глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Производство ракет носителей "Ангара" до 2023 года - не менее двух ракет в год", - говорится в презентации по созданию Национального космического центра, представленной Рогозиным.

По его словам, с 2023 года на заводе в Омске будет запущена в серийное производство ракета "Ангара". "Всего производственная программа предполагает выпуск до 44 универсальных ракетных модулей, которые в рамках модульной конструкции будут складываться либо как "Ангара" легкого класса, либо тяжелая "Ангара", - отметил глава Роскосмоса.

"Ангара" - семейство российских ракет космического назначения нового поколения. Состоит из ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов грузоподъемностью до 37,5 т.

22.02.2019
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принадлежат ТАСС
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Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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