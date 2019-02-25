Первый за три года: Олег Салюков стал генералом армии

Звание генерала армии присвоено в России впервые за четыре года

Президент России присвоил Главнокомандующему Сухопутными войсками РФ Олегу Салюкову звание генерала армии. Соответствующий указ 22 февраля был размещен на официальном интернет-портале правовой информации. В последний раз это звание получали в 2015 году глава Росгвардии Виктор Золотов и замминистр обороны Павел Попов.

Главкому Сухопутных войск Олегу Салюкову присвоено звание генерала армии. Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Салюков стал 65-м военачальником в современной России, который получил звание генерала армии. В последний раз это звание было присвоено главе Росгвардии Виктору Золотову и замминистру обороны Павлу Попову в 2015 году.

Салюков родился в 1955 году в Саратове. Учился в Ульяновском гвардейском высшем танковом командном училище имени В.И. Ленина, Военной академии бронетанковых войск имени Р.Я. Малиновского, Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил. В 1977-1982 годах служил в Киевском военном округе, затем - в Московском военном округе.

С декабря 2008-го по декабрь 2010-го Салюков был командующим войсками Дальневосточного военного округа, после чего его назначили заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил.

Главнокомандующим Сухопутными войсками он был назначен в мае 2014 года. Последние пять лет он командует военным парадом на Красной площади 9 мая.

Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "За военные заслуги", Почета, "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени, "За личное мужество" и многими медалями. В 2003 году награжден дипломом и знаком Высшего совета форума "Общественное признание".

В опубликованном указе Владимира Путина фигурирует 17 фамилий. Так, начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ Иван Бувальцев и командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин стали генерал-полковниками. Четверо офицеров получили звания генерал-полковника полиции, среди них - руководитель антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД РФ и бывший начальник полковника Дмитрия Захарченко Андрей Курносенко.

Кроме того, звание генерал-лейтенанта было присвоено командующему 45-й армией ВВС и ПВО Северного флота Александру Отрощенко, а замкомандующий Черноморским флотом РФ Сергей Липилин стал вице-адмиралом.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в настоящее время повышаются требования к командному составу российской армии. По его словам, это связано с расширением спектра военных конфликтов в мире и существенным изменением характера боевых действий. Примером этого может служить вооруженный конфликт в Сирии, который отличается от классических войн, отметил министр.

Кроме того, порядка 2,5 тыс. модернизированных образцов вооружения и техники поступают в войска, а также совершенствуется организационная структура соединений и воинских частей. В то же время происходит автоматизация процесса управления войсками и оружием.

"Под влиянием этих факторов коренным образом меняется характер боевых действий, появляются новые элементы в работе командующих, командиров и штабов по управлению войсками и оружием", - приводит слова Шойгу ФАН.

В условиях таких изменений руководящий состав ВС РФ должен обладать обширными знаниями и способностью видеть все новое, а также умело использовать боевой опыт, подчеркнул глава оборонного ведомства.

Шойгу также напомнил о необходимости сохранять набранные темпы повышения боевой готовности армии и Военно-морского флота (ВМФ). Министр уверен, что "любое, даже малейшее замедление в развитии военных кадров моментально отрицательно повлияет на боеспособность армии РФ". Именно с учетом этих целей создана программа сбора, которая включает широкий спектр как теоретических, так и практических вопросов, отметил он. Во время сбора важное место будет выделено модернизации способов и инструментов работы органов военного управления, а также организации их сотрудничества с органами госуправления для решения оборонных целей.

В январе министр обороны рассказал, что на перевооружение ВС в нынешнем году будет направлено более 1 трлн руб.

"Почти 71% этих средств пойдет на серийные закупки новейших образцов, с тем, чтобы к концу года доля современного вооружения и техники составила 67%", - подчеркнул министр.

Он также отметил, что перевооружение ВС не предполагает увеличения бюджетных расходов или втягивания в гонку вооружений.

Президент России в послании к Федеральному собранию заявил, что создание комплекса "Авангард" соразмерно запуску первого искусственного спутника Земли "с точки зрения повышения обороноспособности и безопасности страны".

"В послании Федеральному собранию верховный главнокомандующий отметил, что все перспективные системы вооружения, о которых он говорил год назад, сегодня существуют уже в железе. А отдельные - и в эксплуатации. Все это - абсолютная реальность... Главная цель этой работы - гарантированное обеспечение военной безопасности нашей страны без увеличения текущих объемов бюджетных расходов или втягивания в гонку вооружений", - сказал он.

Отдел "Армия"