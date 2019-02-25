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25.02.2019
Известия.ru

Эксперт указал на сближение Москвы и Минска из-за развала ДРСМД

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко  вопреки традиционным попыткам балансировать во внешней политике между Россией и Западом, четко выбрал сторону Москвы после развала Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД), рассказал в беседе с "Известиями" военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Ранее, 22 февраля, Лукашенко заявил, что в случае появления новых американских ракет в Европе, его страна готова совместно с Россией прорабатывать ответные меры.

"Мы сегодня в публичной плоскости видим Александра Григорьевича, который довольно четко артикулирует позицию Белоруссии рядом с Россией. Хотя до этого он постоянно дистанцировался, пытался выбрать точку, где-то посредине между Россией и Европой, чтобы успевать с позиции оптимизации эффективности участвовать, то в европейских, то в российских проектах", — рассказал политолог.

По его словам, четкая позиция президента Белоруссии связана с безопасностью государства. 

"Часто Александр Григорьевич говорил о том, что в трудную минуту Белоруссия никак себя не мыслит в стороне от России. Эта трудная минута сегодня раскрывается через призму разрушения конструкции ДРСМД в одностороннем порядке со стороны Соединенных Штатов Америки", — подчеркнул Андрей Кошкин.

Он отметил, что Россия в свою очередь готова к нейтрализации всех угроз в связи с односторонним выходом США из договора. Более того, Москва может в любой момент приступить к обсуждению форм и методов разоружения.

"Просто сейчас не инициируем. Ждем, когда созреют на той стороне, потому что пока бесполезно, все наши предложения оказались не восприняты", — сказал эксперт.

По мнению политолога, европейские государства обиженно смотрят в сторону Соединенных Штатов, которым ДРСМД не интересен, а им важно выстроить некую систему противодействия, в лучшем случае — сдерживания Китая и России.

"Европейские союзники и Соединенные Штаты должны серьезно между собой разобраться в зонах ответственности, кто обеспечивает безопасность в каком месте и какими силами для того, что бы эта безопасность была для них эффективной", — добавил Кошкин.

Со 2 февраля США приостановили выполнение обязательств по ДРСМД под предлогом нарушения Россией пунктов документа и наличия ракеты 9М729, якобы несоответствующей условиям договора. Вашингтон оставил за собой право вернуться в сделку в течение полугода.

В тот же день Москва также приостановила участие в ДРСМД, а 16 февраля приступила к разработке ракет наземного базирования средней дальности.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

 

22.02.2019
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принадлежат Известия.ru
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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Китай
Россия
США
Продукция
9М729
Проекты
РСМД
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