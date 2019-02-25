Доллар за выстрел? Преимущества, недостатки и возможности боевых лазеров США

Применение лазеров с боевых кораблей может позволить вести уничтожение целей типа "беспилотник", тогда как ракеты — для гарантированного поражения более важных

Некоторые результаты разработок в области боевых лазеров США представили на выставке вооружений и военной техники IDEX 2019 в Абу-Даби. В частности, на стенде корпорации Boeing, развернутом в национальном павильоне Соединенных Штатов, демонстрировался экспериментальный лазер, уничтоживший малоразмерный беспилотный летательный аппарат (БЛА).

Здесь же был представлен и сам аппарат, который в полете обнаружили и захватили на сопровождение наземным лазером, а затем он был прожжен лазерным пучком. Корпорация Boeing продемонстрировала корреспонденту ТАСС видеофильм, в котором зафиксирован процесс поражения БЛА и его падения после воздействия лазерного пучка. При этом представитель корпорации отказался предоставить дополнительную информацию по видеопрезентации.

Как стало известно корреспонденту ТАСС на IDEX 2019, работы вооруженных сил США и в частности военно-морских сил (ВМС) в области разработки высокомощных военных лазеров достигли уровня, который позволяет противодействовать определенным типам надводных и воздушных целей на дальности около 1,6 км и начать их развертывание на боевых кораблях через несколько лет.

Экспериментальный лазер корпорации Boeing Источник изображения: © Николай Новичков/ТАСС

Более мощные корабельные лазеры, которые будут готовы к развертыванию в последующие годы, смогут обеспечить надводным кораблям ВМС США возможность противодействия надводным и воздушным целям на дальностях около 16 км. Эти лазеры смогут помимо выполнения других задач обеспечить для боевых кораблей противоракетную оборону на последнем рубеже против определенных типов баллистических ракет, включая новую китайскую баллистическую противокорабельную ракету ASBM (Anti-ship ballistic missile).

$1 за выстрел лазера?

ВМС и Минобороны США сегодня ведут разработку трех типов лазеров:

волоконного твердотельного лазера SSL (Solid state laser);

щелевого лазера SSL;

лазера на свободных электронах FEL (Free electron lasers).

Как отмечают эксперты, хотя ВМС США разрабатывают лазерные технологии и прототипы потенциальных корабельных лазеров, а также имеют обобщенное видение перспектив их дальнейшего развития, в настоящее время пока нет конкретной программы закупки серийных вариантов этих лазеров или дорожной карты, в которой указывались бы конкретные сроки установки лазеров на определенные типы боевых кораблей.

Лазерное оружие имеет как определенные преимущества, так и ряд недостатков по противодействию различным видам угроз, включая баллистические ракеты. В числе преимуществ лазерного оружия — низкая стоимость одного выстрела. Стоимость корабельного топлива для выработки электроэнергии, необходимой для выстрела лазера с электрической накачкой, будет менее одного $1 за выстрел, тогда как стоимость одной зенитной управляемой ракеты (ЗУР) ближнего действия составляет $0,9–1,4 млн, а ЗУР дальнего действия — несколько миллионов долларов.

Применение лазеров может позволить вести уничтожение менее важных целей типа БЛА, тогда как ракеты будут применяться для гарантированного уничтожения более важных целей. Боевой корабль является весьма дорогостоящим видом военно-морской техники, в то время как против него противник применяет сравнительно дешевые боевые средства, малые катера, БЛА, противокорабельные ракеты. Поэтому за счет применения лазеров можно изменить соотношение расходов на оборону корабля.

Беспилотник, пораженный лазером Источник изображения: © Николай Новичков/ТАСС

Боевой корабль имеет ограниченный боекомплект ракетного и артиллерийского оружия, израсходование которого потребует временного вывода корабля из боя для пополнения боекомплекта. Лазерное оружие не имеет ограничений по количеству выстрелов и может применяться для уничтожения ложных целей, активно применяемых для израсходования корабельного боекомплекта. Перспективный корабль с лазерным и ракетным оружием будет более компактным и менее дорогостоящим, чем корабль с большим количеством ракет в вертикальных пусковых установках.

Лазерное оружие обеспечит практически мгновенное поражение цели, что устраняет необходимость расчета траектории перехвата атакующей цели противоракетой. Цель выводится из строя фокусировкой на нее лазерного пучка в течение нескольких секунд, после чего лазер может перенацеливаться. Эта особенность особенно важна при действии боевого корабля в береговой зоне, когда по нему могут вести огонь ракетным, артиллерийским и минометным оружием со сравнительно малых дистанций.

Лазерное оружие может поражать сверхманевренные цели, превосходящие по своим аэродинамическим характеристикам корабельные противоракеты. Лазер обеспечивает минимальные побочные разрушения, особенно при ведении боя в портовой зоне. Кроме функций поражения целей лазер может применяться для обнаружения и сопровождения целей и нелетально воздействовать на них, обеспечивая подавление бортовых оптико-электронных датчиков.

О недостатках боевого лазера

В числе недостатков лазерного оружия эксперты отмечают осуществление перехвата только в пределах линии визирования цели, невозможность уничтожения загоризонтных целей, ограничение возможности перехвата малоразмерных объектов при сильном волнении, которое скрывает их в гребнях волн.

Интенсивность лазерного излучения при прохождении через атмосферу ослабляется вследствие поглощения в спектральных линиях различных атмосферных составляющих или благодаря рэлеевскому рассеянию, а также макроскопическим неоднородностям, связанным с атмосферной турбулентностью или нагревом атмосферы самим же пучком. В результате рассеяния на таких неоднородностях пучок лазерного излучения может расшириться, что приведет к уменьшению плотности энергии — важнейшего параметра, характеризующего поражающую способность лазерного оружия.

Экспериментальное лазерное оружие на большом десантном корабле USS Ponce ВМС США Источник изображения: © U.S. Navy

При отражении массированной атаки одного лазера на корабле может оказаться недостаточно ввиду необходимости его перенацеливания на новые цели в ограниченный промежуток времени. В связи с этим потребуется размещение на корабле нескольких лазеров по типу зенитных артиллерийских комплексов (ЗАК) самообороны на последнем рубеже.

Лазеры малой мощности киловаттного уровня могут быть менее эффективными, чем более мощные лазеры мегаваттного уровня при действии по защищенным целям (абляционное покрытие, высокоотражающие поверхности, вращение корпуса и так далее). Повышение мощности лазера увеличит его стоимость и массу. Воздействие лазерного пучка в случае промаха может привести к нежелательным побочным разрушениям и повреждениям своих самолетов или спутников.

От самообороны к наступлению

Потенциальными целями для лазерного оружия могут быть:

противокорабельные ракеты (ПКР);

оптико-электронные датчики, в том числе применяемые на ПКР;

малоразмерные лодки и катера;

неуправляемые ракеты, снаряды, мины;

БЛА и пилотируемые самолеты;

баллистические ракеты, включая баллистические ПКР.

Лазеры с выходной мощностью около 10 кВт могут противодействовать БЛА на малых дальностях, с мощностью в десятки киловатт — БЛА и лодкам некоторых типов, с мощностью 100 кВт — БЛА, лодкам, неуправляемым ракетам, снарядам и минам, с мощностью в сотни киловатт — всем вышеперечисленным целям, а также пилотируемым самолетам и некоторым типам управляемых ракет, с мощностью на уровне нескольких мегаватт — всем ранее упомянутым целям, включая сверхзвуковые ПКР и баллистические на дальностях до 18 км.

Экспериментальное лазерное оружие ВМС США на испытаниях в Аравийском море Источник изображения: © U.S. Navy

Боевые корабли с лазерами мощностью свыше 300 кВт могут защищать не только себя, но и другие корабли в зоне своей ответственности при нахождении, например, в составе авианосной ударной группы.

По данным ВМС США, крейсеры с системой ПРО Aegis и эсминцы, а также десантно-вертолетные корабли-доки типа San Antonio LPD 17 будут имеет достаточный уровень энергоснабжения для боевых действий с применением лазерного оружия. Некоторые американские корабли будут способны применять в боевых условиях лазеры типа SSL с выходной мощностью до 100 кВт.

Вертолет AH-1W Cobra над полетной палубой десантного штурмового корабля USS San Antonio LPD-17 Источник изображения: © U.S. Navy Photo by Mass Communication Specialist 1st Class Edwin F. Bryan

Пока в составе ВМС США нет боевых кораблей, имеющих достаточный уровень энергоснабжения или возможностей охлаждения, чтобы обеспечить работу лазеров SSL с выходной мощностью свыше 100 кВт. Ввиду больших габаритов лазеров типа FEL они не могут быть размещены на существующих крейсерах или эсминцах. Габариты авианосцев и универсальных десантных кораблей (типа LHA/LHD) с большой полетной палубой могут обеспечить достаточное пространство для размещения лазера типа FEL, однако они не имеют достаточного уровня энергоснабжения для обеспечения работы лазера типа FEL магаваттного класса.

Вице-адмирал Томас Мур, курирующий в ВМС США программы строительства всех надводных и подводных систем, считает вполне возможным начало широкого применения на американских кораблях лазерного оружия уже в ближайшие 10–15 лет. Такое мнение он высказал на встрече 20 февраля с небольшой группой журналистов, включавшей корреспондента ТАСС в Вашингтоне.

Меня не удивит, если в следующие 10–15 лет мы будем устанавливать лазеры на своих кораблях, сначала с функцией самообороны, а затем <...>, думаю, мы перейдем и в плоскость наступательных действий Томас Мур, вице-адмирал ВМС США

Российский "Пересвет"

О том, что в России достигнуты существенные результаты в создании лазерного оружия, сообщил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

"Пересвет" — первый российский боевой комплекс на новых физических принципах, который может использоваться против систем наведения ракет. Является качественно новым, наукоемким образцом современного вооружения. Подробная информация о нем засекречена. Минобороны подготовило всю необходимую инфраструктуру для постановки "Пересвета" на боевое дежурство.

Для подготовки к заступлению комплексов "Пересвет" на боевое дежурство в течение 2018 года была создана необходимая инфраструктура, возведены специальные сооружения под размещаемую технику и дежурные смены

Личный состав подразделений, оснащаемых комплексом "Пересвет", прошел переподготовку и в настоящее время совершенствует свои профессиональные знания, навыки и умения на занятиях по специальной, технической и тактической подготовке в местах постоянной дислокации.

Все поступившие в войска лазерные комплексы развернуты в установленных местах дислокации Воздушно-космических сил РФ и с 1 декабря 2018 года несут опытно-боевое дежурство. По словам президента, лазерные установки "в режиме опытно-боевого дежурства подтвердили свои уникальные характеристики". В конце этого года система "Пересвет" заступит на боевое дежурство.

Николай Новичков, Дмитрий Федюшко