Авианосец "Джордж Буш-ст." отправили на капремонт

Американский авианосец "Джордж Буш-ст." класса "Нимиц" прибыл на Норфолкскую военно-морскую верфь, где в течение 2,5 года будет проходить плановый капитальный ремонт и модернизацию.

Как сообщает Mil.Press FLOT со ссылкой на Naval Today, корабль уже завели в сухой док.

По данным пресс-службы ВМС США, объем необходимых работ оценивается в 1,3 млн человеко-часов, из которых приблизительно 775 тысяч обеспечат сотрудники верфи, а остальное приходится на экипаж авианосца и специалистов субподрядчиков.

Руководитель проекта по ремонту "Джорджа Буша-ст." Джефф Берчетт успел приобрести необходимый опыт, побывав на верфи в Пьюджет-Саунд, где с марта 2018 года проходит модернизацию первый американский атомный авианосец "Нимиц". Уже в мае этот корабль должен выйти в море на испытания.

Как отмечает Naval Today, заказ на обновление авианосца "Джордж Буш-ст." стал для Норфолкской верфи самым крупным за последние годы. ВМС США не раскрывают, какие именно системы на корабле заменят и другие подробности запланированных работ. Предположительно авианосец ожидает переоборудование для базирования на борту истребителей пятого поколения F-35. Известно, что специалистам предстоит провести перезарядку реакторов.

"Джордж Буш-ст." – десятый авианосец класса "Нимиц", последний в серии. Его заложили 6 сентября 2003 года, спустили на воду 9 октября 2006 года, в состав флота включили 10 января 2009 года. Корабль претерпел значительное количество усовершенствований по сравнению с предыдущими авианосцами проекта.

Водоизмещение корабля составляет 97 000 тонн, длина корпуса – 332,8 метра, ширина – 76,8 метра, осадка – 11,3 метра. Силовая установка включает в себя два реактора и четыре турбины, ее мощность – 260 000 л.с. Скорость хода – до 30 узлов. Экипаж – 3200 человек, а также 2480 человек авиационного персонала. Авиакрыло включает 90 самолетов и вертолетов.