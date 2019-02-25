В Благовещенске заложат большой гидрографический катер типа "Баклан"

28 февраля на "Судостроительном заводе имени Октябрьской революции" (Благовещенск) состоится торжественная церемония закладки большого гидрографического катера проекта 19920 "Александр Анищенко", сообщает Mil.Press FLOT со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Гидрографические катера проекта 19920 (шифр "Баклан") нужны для обеспечения безопасности судоходства: лоцманской проводки и лидирования подводных лодок, обслуживания и ремонта береговых и плавучих средств навигационного оборудования, выполнения гидрографических работ, доставки личного состава, специального оборудования и грузов на удалении до 1000 миль.

Ранее "Судостроительный завод имени Октябрьской революции" построил для Тихоокеанского флота четыре БГК проекта 19920, введенные в строй в период с 2009 по 2015 годы.

Водоизмещение катеров проекта 19920 составляет 295 тонн, длина – 36,4 метра, ширина – 7,9 метра, осадка – 1,98 метра. Скорость полного хода – 11 узлов. Автономность – 10 суток.