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25.02.2019
Военно-промышленный курьер

В Благовещенске заложат большой гидрографический катер типа "Баклан"

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Источник изображения: vpk-news.ru

28 февраля на "Судостроительном заводе имени Октябрьской революции" (Благовещенск) состоится торжественная церемония закладки большого гидрографического катера проекта 19920 "Александр Анищенко", сообщает Mil.Press FLOT со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Гидрографические катера проекта 19920 (шифр "Баклан") нужны для обеспечения безопасности судоходства: лоцманской проводки и лидирования подводных лодок, обслуживания и ремонта береговых и плавучих средств навигационного оборудования, выполнения гидрографических работ, доставки личного состава, специального оборудования и грузов на удалении до 1000 миль.

Ранее "Судостроительный завод имени Октябрьской революции" построил для Тихоокеанского флота четыре БГК проекта 19920, введенные в строй в период с 2009 по 2015 годы.

Водоизмещение катеров проекта 19920 составляет 295 тонн, длина – 36,4 метра, ширина – 7,9 метра, осадка – 1,98 метра. Скорость полного хода – 11 узлов. Автономность – 10 суток.

22.02.2019
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принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Проекты
19920 Баклан
ТОФ
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