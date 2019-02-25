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25.02.2019
Российская газета

СМИ: Израильский истребитель уничтожил китайский радар

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Источник изображения: rg.ru

Истребитель F-35I Adir ВВС Израиля атаковал в Сирии китайский радар раннего предупреждения JY-27. Уничтожение РЛС подтвердили спутниковые снимки.

Радар работал в системе сирийской ПВО и предназначался для раннего обнаружения воздушных целей - в том числе выполненных по стелс-технологиям. JY-27 - широкополосная двухкоординатная РЛС дальнего обнаружения. Радар работает в УКВ-диапазоне.

В 2006 году Сирия приобрела партию китайских РЛС для усиления возможностей войск в пограничных с Турцией районах.

Представители ВВС Израиля отказались комментировать инцидент, пишет Defence Blog. По другим данным, радар был уничтожен израильским беспилотником-камикадзе.


Антон Валагин

22.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Израиль
Китай
Сирия
Турция
Продукция
F-35A
Проекты
БПЛА
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