Ирану удалось взломать системы контроля беспилотника США MQ-9 Reaper

Стали известны некоторые подробности инцидента с американским разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратом на Ближнем Востоке.

Footage released by #Iranian @arabicfarsnews showing that Iranian electronic warfare units managed to Intercept the broadcast of @usairforce UAVs above #Iraq and #Syria, also showing the forced landing of a MQ-9 Reaper due technical error, and destroying it later by US air force pic.twitter.com/gyntzayEKz — Mohamed Mansour рџ‡Єрџ‡¬ (@Mansourtalk) 21 С„РµРІСЂР°Р»СЏ 2019 Рі.

Командующий Аэрокосмическими силами КСИР Ирана генерал Хаджизаде сообщил в четверг, что его подчиненные смогли осуществить незаметное проникновение в системы контроля над некоторыми американскими БПЛА в Сирии и Ираке. Данные об этом приводит Fars News Agency.

Как пояснил военный эксперт Юрий Лямин, в результате иранские военные получили возможность "снимать" полученную беспилотниками разведывательную информацию.

"В качестве доказательств были приведены кадры с перехваченных видео американских БПЛА.

В том числе показано, как один из американских беспилотников (MQ-9 Reaper) совершает жесткую посадку в пустыне в 10 км от американской базы.

После этого продемонстрированы кадры с другого БПЛА, снимавшего этот лежащий на земле Reaper, по которому американцы наносят ракетный удар, чтобы исключить его попадание противнику.

При этом иранцы не заявляют, что это они посадили MQ-9 Reaper. По словам генерала Хаджизаде, он совершил жесткую посадку из-за технических неисправностей", - рассказал Лямин.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев