Войти
25.02.2019
Российская газета

Ирану удалось взломать системы контроля беспилотника США MQ-9 Reaper

430
0
+1
Источник изображения: rg.ru

Стали известны некоторые подробности инцидента с американским разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратом на Ближнем Востоке.

Командующий Аэрокосмическими силами КСИР Ирана генерал Хаджизаде сообщил в четверг, что его подчиненные смогли осуществить незаметное проникновение в системы контроля над некоторыми американскими БПЛА в Сирии и Ираке. Данные об этом приводит Fars News Agency.

Как пояснил военный эксперт Юрий Лямин, в результате иранские военные получили возможность "снимать" полученную беспилотниками разведывательную информацию.

"В качестве доказательств были приведены кадры с перехваченных видео американских БПЛА.

В том числе показано, как один из американских беспилотников (MQ-9 Reaper) совершает жесткую посадку в пустыне в 10 км от американской базы.

После этого продемонстрированы кадры с другого БПЛА, снимавшего этот лежащий на земле Reaper, по которому американцы наносят ракетный удар, чтобы исключить его попадание противнику.

При этом иранцы не заявляют, что это они посадили MQ-9 Reaper. По словам генерала Хаджизаде, он совершил жесткую посадку из-за технических неисправностей", - рассказал Лямин.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

22.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Иран
Сирия
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Проекты
БПЛА
Похожие новости
25.02.2019
Взломали командный пункт: Иран захватил дроны США
12.02.2019
Пилите, Донни, пилите. Какое оружие Россия предлагает уничтожить Пентагону
12.08.2015
В небе меньше, но лучше — часть I
17.04.2014
Бесчеловечная война: технологии для конфликтов будущего
15.06.2012
БПЛА от МQ-9 "Рипер" до WJ-600 знаменуют новую эру
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.02 13:03
  • 2
СМИ: Истребитель Су-57 покажут в Париже
  • 25.02 12:59
  • 2
В Индии заявили о работе над самолётом 5-го поколения с фюзеляжем из нанотрубок
  • 25.02 12:36
  • 42
Без промаха: новейший Т-90М поразил бронебойным снарядом танк Т-64
  • 25.02 12:27
  • 1
Российский истребитель Су-57: почти готов к войне? (National Interest, США)
  • 25.02 12:06
  • 25
Получит ли МС-21 отечественные композиты: борьба за будущее гражданской авиации РФ
  • 25.02 12:05
  • 2
"Это ничьи воды": США начинают битву за Арктику
  • 25.02 11:58
  • 1
Путин считает, что аналогов современных российских вооружений в мире не появится еще долго
  • 25.02 11:51
  • 2
"Колесница огненной смерти": БМО-Т самая недооцененная российская бронемашина
  • 25.02 11:43
  • 2
Ответ на угрозу: названы цели "Циркона" в США
  • 25.02 10:33
  • 1
ДЭПЛ "Кронштадт" проекта 677 "Лада" выйдет на испытания в этом году
  • 25.02 10:31
  • 1
В Керчи спущен на воду патрульный корабль "Павел Державин" проекта 22160
  • 25.02 10:19
  • 1
Стокгольм вызвал посла: перехват Су-27 рассердил шведов
  • 25.02 10:17
  • 1
Россия ведет переговоры о поставках ударных Ка-52 "Аллигатор" со многими странами
  • 25.02 10:14
  • 1
В ВДВ появится пятая дивизия
  • 25.02 10:09
  • 1
Путин присвоил звание генерала армии главкому Сухопутных войск Салюкову