Войти
25.02.2019
Военное обозрение

Индия и Су-57 - Россия отмечает готовность к диалогу

450
0
0

На фоне заявлений от официальных лиц Индии о том, что после отказа от кооперации с Россией сама готова создавать самолёт пятого поколения, представители российского оборонно-промышленного сектора отмечают готовность к кооперации в любой момент. Информационная служба "Интерфакс" приводит заявление замруководителя ФСВТС Анатолия Пинчука. По его словам, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству уже неоднократно отмечала готовность возобновить переговоры с индийскими партнёрами.

Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

Пинчук дал понять, что Россия достигла серьёзного прогресса в рамках реализации программа истребителя Су-57, и Индии стоило бы обратить на это внимание.

Напомним, что первые самолёты пятого поколения для ВКС РФ будут поставляться с двигателями, к которым и возникли главные претензии со стороны Нью-Дели. Однако теперь окончательно стало известно о скором оснащении истребителей Су-57 двигателями второго этапа, которые существенно увеличат лётные характеристики боевой машины.

Кстати, и в самой Индии есть немало критиков того решения, которое было принято правительством. Критические стрелы летят в адрес министра обороны за то, что Индия, выйдя из проекта FGFA, фактически потеряла возможность получения истребителя нового поколения в сжатые сроки. Сегодня на проходящем в Индии аэрокосмическом салоне было заявлено, что свой истребитель пятого поколения Индия сможет поставить в ВВС страны не ранее 2032 года.

22.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
FGFA
ПАК ФА
Компании
ФСВТС РФ
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
25.02.2019
В ФСВТС подтверждают готовность России сотрудничать с Индией по истребителю пятого поколения
16.11.2017
Истребитель для монархии. Зачем арабским шейхам русские боевые "крылья"
20.06.2017
ФСВТС: российско-индийский истребитель FGFA не будет уступать ПАК ФА
27.03.2017
Топ-5 самых выгодных российско-индийских военных проектов
20.02.2017
"Триумф для Индии": Дели проявляет интерес к продукции российского ОПК
24.02.2015
Aero India - 2015: РФ расширяет сотрудничество с Индией и ее соседями
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.02 13:03
  • 2
СМИ: Истребитель Су-57 покажут в Париже
  • 25.02 12:59
  • 2
В Индии заявили о работе над самолётом 5-го поколения с фюзеляжем из нанотрубок
  • 25.02 12:36
  • 42
Без промаха: новейший Т-90М поразил бронебойным снарядом танк Т-64
  • 25.02 12:27
  • 1
Российский истребитель Су-57: почти готов к войне? (National Interest, США)
  • 25.02 12:06
  • 25
Получит ли МС-21 отечественные композиты: борьба за будущее гражданской авиации РФ
  • 25.02 12:05
  • 2
"Это ничьи воды": США начинают битву за Арктику
  • 25.02 11:58
  • 1
Путин считает, что аналогов современных российских вооружений в мире не появится еще долго
  • 25.02 11:51
  • 2
"Колесница огненной смерти": БМО-Т самая недооцененная российская бронемашина
  • 25.02 11:43
  • 2
Ответ на угрозу: названы цели "Циркона" в США
  • 25.02 10:33
  • 1
ДЭПЛ "Кронштадт" проекта 677 "Лада" выйдет на испытания в этом году
  • 25.02 10:31
  • 1
В Керчи спущен на воду патрульный корабль "Павел Державин" проекта 22160
  • 25.02 10:19
  • 1
Стокгольм вызвал посла: перехват Су-27 рассердил шведов
  • 25.02 10:17
  • 1
Россия ведет переговоры о поставках ударных Ка-52 "Аллигатор" со многими странами
  • 25.02 10:14
  • 1
В ВДВ появится пятая дивизия
  • 25.02 10:09
  • 1
Путин присвоил звание генерала армии главкому Сухопутных войск Салюкову