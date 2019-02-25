Индия и Су-57 - Россия отмечает готовность к диалогу

На фоне заявлений от официальных лиц Индии о том, что после отказа от кооперации с Россией сама готова создавать самолёт пятого поколения, представители российского оборонно-промышленного сектора отмечают готовность к кооперации в любой момент. Информационная служба "Интерфакс" приводит заявление замруководителя ФСВТС Анатолия Пинчука. По его словам, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству уже неоднократно отмечала готовность возобновить переговоры с индийскими партнёрами.

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Пинчук дал понять, что Россия достигла серьёзного прогресса в рамках реализации программа истребителя Су-57, и Индии стоило бы обратить на это внимание.

Напомним, что первые самолёты пятого поколения для ВКС РФ будут поставляться с двигателями, к которым и возникли главные претензии со стороны Нью-Дели. Однако теперь окончательно стало известно о скором оснащении истребителей Су-57 двигателями второго этапа, которые существенно увеличат лётные характеристики боевой машины.

Кстати, и в самой Индии есть немало критиков того решения, которое было принято правительством. Критические стрелы летят в адрес министра обороны за то, что Индия, выйдя из проекта FGFA, фактически потеряла возможность получения истребителя нового поколения в сжатые сроки. Сегодня на проходящем в Индии аэрокосмическом салоне было заявлено, что свой истребитель пятого поколения Индия сможет поставить в ВВС страны не ранее 2032 года.