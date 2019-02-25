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25.02.2019
Военное обозрение

На Украине заявили о запуске в серию РСЗО "Верба" и РСЗО "Ольха"

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Вооруженные силы Украины в скором времени получат на вооружение отечественные системы залпового огня. Как передает "Warspot" со ссылкой на пресс-службу госконцерна "Укроборонпром", на Шепетовском ремонтном заводе началось серийное производство новых реактивных систем залпового огня "Верба" и пусковой установки для "Ольхи".

РСЗО "Верба"

Источник изображения: Укроборонпром

Ка ранее сообщалось, новая украинская РСЗО "Верба" является модернизированной советской 122-мм РСЗО 9К51 "Град". Модернизация разработана Харьковским конструкторским бюро им. А. Морозова. По словам разработчиков, РСЗО оборудована цифровыми системами, позволяющими расчету управлять огнём, вести прицеливание и управлять процессом перезарядки в автоматическом режиме, не выходя из кабины. Боекомплект состоит из 40 реактивных снарядов калибра 122 мм с дальностью поражения целей до 40 км. Перезарядка полного пакета занимает до 10 минут.

Также сообщается, что на том же Шепетовском ремонтном заводе началось серийное производство пусковых установок для управляемых 300-мм ракет "Ольха". Разработку ракет ведет КБ "Луч" , готовность ракеты ожидается в начале следующего года.

РСЗО "Ольха" создана на базе советской РСЗО "Смерч". Как заявляют разработчики, основным отличием украинской версии РСЗО является наличие корректируемых ракет. Отклонение от точки прицеливания на дистанции 120 км заявлено не более 30 м.

Планируется, что в ВСУ РСЗО "Ольха" заменит не только РСЗО "Смерч", но и тактический ракетный комплекс "Точка-У".

О планах по количеству выпускаемых РСЗО "Верба" и "Ольха" ничего не сообщается.

22.02.2019
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Страны
Украина
Продукция
9А52-2 Смерч
Град РСЗО
Точка-У
Компании
Луч КБ
Укроборонпром
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