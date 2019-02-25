Индия получит первую партию вертолетов AH-64E и последний самолет C-17A летом этого года

Транспортный самолет C-17 Globemaster III осуществляет взлет 14-го марта 2014-го года в зоне Geronimo объединенного учебного центра, Форт Полк, штат Луизиана. Экипажи обучаются медицинской эвакуации в условиях, приближенным к боевым.

ЦАМТО, 22 февраля. Индия получит первую партию ударных вертолетов AH-64E "Апач Гардиан" и последний заказанный военно-транспортный самолет C-17A "Глоубмастер-3" в июле-августе этого года.

Как сообщает The Hindu, об этом сообщил на пресс-конференции в рамках выставки Aero India-2019 вице-президент и генеральный менеджер компании Boeing Defense Space and Security Дэвид Куперсмит.

В частности, первые ударные вертолеты AH-64E "Апач Гардиан" будут поставлены в июле, а военно-транспортный самолет C-17A "Глоубмастер-3" – в августе этого года.

Напомним, что контракты общей стоимостью 3,1 млрд. долл. на поставку 22 вертолетов "Апач" и 15 вертолетов "Чинук" были подписаны МО Индии в сентябре 2015 года. Предполагалось, что поставки начнутся в течение 36-38 месяцев с момента подписания соглашения. Контракт на покупку AH-64Е "Апач" включает опцион на поставку 11 дополнительных машин, а соглашение на СН-47F "Чинук" – на поставку 7 дополнительных машин.

В настоящее время Индия и США ведут переговоры о закупке 6 дополнительных вертолетов "Апач" для индийских СВ. Решение о приобретении было принято на заседании Совета по оборонным закупкам в августе 2017 года. Стоимость этой партии вертолетов и связанного оборудования оценивается в сумму 41,68 млрд. рупий (651,3 млн. долл.).

ВВС Индии подписали контракт на закупку 10 ВТС C-17A "Глоубмастер-3" в 2011 году. Стоимость заказа составила 4,116 млрд. долл. Самолеты были приняты на вооружение в течение 2013-2015 гг. Опцион к контракту предусматривал закупку до шести дополнительных машин. Из-за нехватки финансовых средств планы ВВС Индии были сокращены до 3 самолетов. Однако Нью-Дели традиционно затянул переговоры о поставке и в результате из-за прекращения корпорацией Boeing производства C-17 получил возможность приобрести лишь один т.н. "белый хвост" (всего компания собрала 13 таких самолетов на собственные средства в ожидании потенциальных заказов).

Государственный департамент 26 июня 2017 года одобрил поставку Индии в рамках программы "Иностранные военные продажи" военно-транспортного самолета C-17 "Глоубмастер-3", а также другого оборудования и услуг общей стоимостью до 366,2 млн. долл. Совет по оборонным закупкам МО Индии (Defense Acquisition Council – DAC) одобрил приобретение дополнительного C-17 в декабре 2017 года. МО США объявило о заключении командованием ВВС США с компанией Boeing Defense Space and Security контракта на поставку C-17 в уникальной конфигурации для ВВС Индии 30 марта 2018 года. Стоимость соглашения составила 262 млн. долл.

Таким образом, Министерство обороны Индии после длительной задержки сумело приобрести последний "белый хвост", после поставки которого на вооружении ВВС страны будет состоять 11 самолетов C-17 "Глоубмастер-3".