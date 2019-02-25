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25.02.2019
Деловая газета "Взгляд"

Американскую стратегию "троянского коня" против России назвали "бредом сивой кобылы"

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Источник изображения: R. Nial Bradshaw/U.S. Air Force

"Вся эта стратегия "троянского коня" из серии попугать. Все это явно приукрашено", – сказал газете ВЗГЛЯД бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев. Так он ответил на разработку Пентагоном стратегии "троянского коня" против России и Китая. Центральная роль в этой стратегии отводится истребителям-невидимкам F-35.

Бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России (2007–2009 гг.) полковник Сергей Хатылев усомнился в том, что США смогут на деле применить в отношении России стратегию "троянского коня", которую Пентагон намерен разработать в течение года. Как заявил глава штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн, центральная роль в этой стратегии отводится истребителям-невидимкам F-35, которые, проникнув на вражескую территорию, начнут координировать действия других родов войск по нанесению удара по "слабым сторонам" противника.

"Это бред сивой кобылы. Самолет F-35 – это даже не тактическое звено, это действие в паре или одиночно. На сегодняшний день F-35, согласно официальной информации, имеет тысячи недостатков, которые необходимо устранить в ближайшее время, чтобы его реально применять в бою в Сирии и на других театрах военных действий", – отметил Хатылев.

По его словам, самолет с "тысячей недостатков" невозможно скрытно перегнать с территории США в Европу, а оттуда применить против России, которая имеет противоракетную и противовоздушную оборону.

"На сегодняшний день на дежурство поставлена станция загоризонтной локации типа "Воронеж", которая обнаружит за тысячу километров пятикопеечную монету на высоте 30 километров. F-35 с использованием всех своих возможностей по постановке помех и технологий малозаметности представляет собой видимый объект размером не менее половины квадратного метра", – пояснил эксперт.

Хатылев подчеркнул, что применять скрытно войска, даже при координации за счет F-35 – это нереально. Эксперт выразил мнение, что США, объявляя о подобных планах, нагнетают психоз.

"Вся эта стратегия "троянского коня" из серии попугать. Все это явно приукрашено. Американцам очень невыгодно вступать в гонку с новыми российскими образцами вооружений и техники. Их стратегия вызывает смех и недоумение. Это говорит о бессилии. Возможно, это информационная война, в которой США достигли очень больших успехов. У американцев технологии информационных войн развиты на два порядка выше, чем в России", – подытожил Сергей Хатылев.


Андрей Резчиков

22.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Сирия
США
Продукция
F-35
Компании
Минoбороны РФ
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1 комментарий
№1
25.02.2019 10:04
Это как сказать...СССР США удалось развалить из за предательства Иудушки Горбачева и главы КГБ СССР Иудушки Андропова,который и привел первого Иудушку к власти. Памятник Алканафту Ельцину давно пора снести и прекратить называть именем любителя бандеровщины Черномырдина,по вине которого фрегаты РФ длительное время оставались без отечественных турбин, русские ледоколы...
+1
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