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25.02.2019
Военно-промышленный курьер

Россия и Индия ведут переговоры о совместном производстве МиГ-35

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Источник изображения: vpk-news.ru

Россия ведет переговоры с индийской корпорацией HAL о совместном производстве истребителей МиГ-35, сообщил замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук.

"Тендер (на 110 легких истребителей) официально не объявлен, пока получено только приглашение к участию в нем. В соответствии с его условиями иностранные участники выступают совместно с индийскими "тратегическими партнерами",- цитирует А. Пунчука Интерфакс-АВН.

"Стратегический партнер России в области авиастроения - индийская корпорация HAL, сотрудничество с которой успешно развивается уже много десятилетий. Поэтому мы ведем диалог с представителями корпорации о совместном участии в проекте", - заявил замглавы ФСВТС России.

Он отметил, что для участия в тендере Россия предложит Индии новейший российский авиационный комплекс МиГ-35, который является продолжением линейки самолетов семейства "МиГ", уже стоящих на вооружении индийских вооруженных сил.

"Поэтому МиГ-35 позволит партнерам значительно экономить ресурсы в ходе его эксплуатации за счет унификации инфраструктуры и обслуживания", - подчеркнул А.Пунчук.

Ранее в корпорации "МиГ" сообщили, что Россия готова локализовать производство истребителей МиГ-35 в Индии после того, как Дели примет на вооружение установочную партию этих самолетов.

"В ходе презентации министру обороны Республики Индия генеральный директор АО "РСК "МиГ" Илья Тарасенко подтвердил готовность поставки авиационного комплекса МиГ-35 для Дели на эксклюзивных условиях. Среди них - уникальные технические решения, а также готовность локализовать производство МиГ-35 на территории Индии после принятия на вооружение установочной партии этих самолетов", - говорится в сообщении корпорации.

В апреле 2018 года замглавы ФСВТС России Владимир Дрожжов заявил журналистам, что Россия предложит МиГ-35 для участия в индийском тендере на 110 легких истребителей.

МиГ-35 считается самым совершенным в семействе истребителей "МиГ". В качестве силовых установок на МиГ-35 используются глубоко модернизированные двигатели РД-33МК, его бортовая радиоэлектронная станция позволяет выявлять и сопровождать от 10 до 30 воздушных целей на расстоянии до 160 км, при этом осуществляя захват до шести воздушных и четырёх наземных целей одновременно.

МиГ-35 оснащен современным комплексом обороны, он сводит до минимума внезапную атаку со стороны противника, позволяет распознавать как самолеты, так и летящие ракеты.

Как сообщалось, в состав средств поражения МиГ-35 вводятся перспективные авиационные вооружения, в том числе - средства поражения большой дальности, позволяющие атаковать цели без входа в зоны ПВО. Самолет способен решать боевые задачи в спектрах "воздух-воздух", "воздух-земля", "воздух-корабль".

22.02.2019
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Страны
Индия
Россия
Продукция
МиГ-35
РД-33
Компании
HAL
МиГ РСК
ФСВТС РФ
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